Ученые разработали новый способ изучения сердца: они построили миниатюрную копию камеры сердца из комбинации наноинженерных частей и настоящей человеческой ткани. В ней нет пружин или внешних источников энергии — мини-сердце просто бьется сам по себе. Устройство может дать исследователям более точное представление о том, как работает орган.

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Изобретение назвали miniPUMP. Ученые верят, что оно позволит улучшить создание органов в лабораториях. Кроме того, устройство может в конечном итоге ускорить процесс разработки лекарств, сделав его еще и дешевле. Вместо того, чтобы тратить годы на традиционные исследования, ученые могли бы сразу использовать miniPUMP.