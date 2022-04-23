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2 часа назад

Новое миниатюрное сердце ускорит лечение настоящих сердечных заболеваний

Ferra.ru

Ученые разработали новый способ изучения сердца: они построили миниатюрную копию камеры сердца из комбинации наноинженерных частей и настоящей человеческой ткани. В ней нет пружин или внешних источников энергии — мини-сердце просто бьется сам по себе. Устройство может дать исследователям более точное представление о том, как работает орган.

Ученые разработали новый способ изучения сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изобретение назвали miniPUMP. Ученые верят, что оно позволит улучшить создание органов в лабораториях. Кроме того, устройство может в конечном итоге ускорить процесс разработки лекарств, сделав его еще и дешевле. Вместо того, чтобы тратить годы на традиционные исследования, ученые могли бы сразу использовать miniPUMP.

Размер устройства составляет не более 3 квадратных сантиметров, оно немногим больше почтовой марки. Компоненты мини-сердца устанавливаются на тонкий кусок пластика, напечатанный на 3D-принтере. У него есть миниатюрные акриловые клапаны, открывающиеся и закрывающиеся для управления потоком жидкости — в данном случае воды, а не крови — и маленькие трубки, направляющие эту жидкость точно так же, как артерии и вены. В устройстве также есть мышечные клетки, заставляющие ткани сокращаться, как в настоящем сердце.

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