Почему поджелудочная железа не переваривает саму себя

Ученые выяснили, почему поджелудочная железа, которая вырабатывает пищеварительные ферменты, необходимые для переработки пищи, не переваривает саму себя. Оказалось, что дело в особом белке.

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В целом, выделяемые железой вещества могут воздействовать на неё саму. При нарушениях работы организма из-за этого развивается панкреатит.

Учёные изучили тот самый белок, который в здоровом организме не позволяет поджелудочной переваривать саму себя. Это эстроген-связанный рецептор гамма ERR ɣ. Исследователи также выяснили, что у заболевших панкреатитом людей содержится меньше ERR ɣ.