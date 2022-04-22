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1 час назад

Почему поджелудочная железа не переваривает саму себя

Ferra.ru

Ученые выяснили, почему поджелудочная железа, которая вырабатывает пищеварительные ферменты, необходимые для переработки пищи, не переваривает саму себя. Оказалось, что дело в особом белке.

Почему поджелудочная железа не переваривает саму себя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом, выделяемые железой вещества могут воздействовать на неё саму. При нарушениях работы организма из-за этого развивается панкреатит.

Учёные изучили тот самый белок, который в здоровом организме не позволяет поджелудочной переваривать саму себя. Это эстроген-связанный рецептор гамма ERR ɣ. Исследователи также выяснили, что у заболевших панкреатитом людей содержится меньше ERR ɣ.

«Наши результаты позволяют лучше понять как биологические основы работы клеток поджелудочной железы, так и возможные причины развития панкреатита и рака поджелудочной железы», — отметили учёные, авторы новой работы.

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