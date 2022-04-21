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54 минуты назад

Искусственный интеллект научился предсказывать остановку сердца

Мир24

Исследователи из Университета Джона Хопкинса разработали методику, которая позволит снизить риск смерти от сердечных заболеваний. Они научили искусственный интеллект (ИИ) предсказывать остановку сердца за десять лет до ее развития, сообщает Nature Cardiovascular Research.

Искусственный интеллект научился предсказывать остановку сердца
Фото: Мир24Мир24

Метод основан на сканировании сердца. Вследствие заболеваний в сердечной мышце со временем может возникать рубцовая ткань. Она нарушает поступление электрических импульсов в сокращающиеся желудочки сердца, в результате чего развивается нарушение сердечного ритма. Это состояние способно стать смертельно опасным, если его не лечить.

Внезапная смерть из-за аритмии составляет около 20% всех летальных исходов в мире. Но ученые до сих пор мало знают о том, что ее вызывает и как выявить тех, кто находится в группе риска.

Авторы нового исследования обнаружили, что искусственный интеллект, анализируя структуру рубцовой ткани, может составить точный прогноз состояния здоровья человека на 10 лет вперед. Пациенту не требуется проходить длительных обследований.

Система анализирует данные ЭКГ и МРТ-сканирования, а также учитывает стандартные факторы риск сердечных заболеваний: возраст, вес, наличие сопутствующих диагнозов и прием медикаментов. Ученые собирали данные в течение нескольких лет и пришли к выводу, что искусственный интеллект делает более точные прогнозы, чем сами врачи. При этом ИИ основывался на простых визуальных оценках рубцов, таких как размер и масса.

Точность прогнозов системы составила 74%. Авторы разработки предположили, что она может оказать существенную помощь врачам в лечении хронических сердечных заболеваний.

Наука,Джон Хопкинс,
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