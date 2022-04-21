В России создали ранозаживляющую повязку из грибов

Ученые Алтайского госуниверситета придумали, как получить ранозаживляющее средство из обычных опят и отказаться от дорогостоящего импортного сырья. Биоразлагаемые пленки и гели для лечения ран во всем мире производят из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных. А химики Анастасия и Денис Минаковы установили, что хитин, присутствующий в грибах, не хуже, а по некоторым показателям даже лучше того, что поступает из-за рубежа.

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- Проблема в том, что добыча ракообразных нестабильна, очень высоки издержки производства, и такое сырье, добываемое по всему миру, невозможно стандартизировать,

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- пояснила корреспонденту "РГ" один из авторов проекта, доцент кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Анастасия Минакова.

- Грибы - более доступный источник сырья, который можно выращивать в промышленных масштабах. В них хитин содержится в виде соединения с глюканом. Этот углевод обладает дополнительными обезболивающими свойствами, так что ранозаживляющая субстанция должна быть эффективнее, чем из импортного сырья.

Ученые в течение года будут проводить лабораторные исследования, в том числе на мышах, чтобы подтвердить эффективность и безопасность "грибной" ранозаживляющей повязки. Необходимое сырье выращивают тут же в лаборатории вуза. По условиям гранта, который они получили от Фонда содействия инновациям, через год необходимо представить опытный образец пленки для лечения поверхностных ожогов, длительно незаживающих ран, атопического дерматита, обморожений, пролежней.

- Обычный перевязочный материал часто вызывает раздражение кожи, а повязки на основе хитозана, получаемого из хитина, способствуют быстрому заживлению ран и их не нужно удалять, потому что они растворяются,

- отметила Анастасия Минакова.

- Сейчас мы работаем над повязкой в виде пленки, а в дальнейшем планируем создать также гель, порошок и губку для разного вида повреждений кожи. Изучаем и возможность их использования при проведении полостных операций.