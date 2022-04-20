В России будут выявлять болезни почек по анализу крови

Специалисты из Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева и Самарского государственного медицинского университета разработали новый метод диагностики заболеваний почек. Для того чтобы определить болезнь, потребуется теперь только образец крови человека. Подробнее - в статье.

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Самарские учёные нашли способ более быстрого и эффективного выявления болезней почек. Для этого они при анализе крови использовали нейросетевые математические модели и технологии спектроскопии. Все полученные данные были опубликованы в издании Biomedical Optics Express.

Иван Братченко, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева, отметил, что химический состав крови можно узнать по изменениям энергии, которые происходят, когда на образец попадает свет. А благодаря математическому аппарату на базе нейросетей можно легко определить, как связаны состав крови и оптический сигнал. Благодаря этому также более точно определять болезнь и оценивать, насколько у неё тяжёлая форма, будет проще.

Протестировали новый метод в ходе анализа образцов крови людей с хронической болезнью почек. В результате при помощи нового вида анализа удалось точно определить ухудшение работы органа.

Кроме того, как утверждают эксперты, новый подход гораздо дешевле, чем его зарубежные аналоги.