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1 час назад

Клетки альпак помогут лечить людей с артритом

Используя уникальную иммунную систему альпак, ученые разработали многообещающую методику снятия хронического воспаления, связанного с такими заболеваниями, как артрит.

Клетки альпак помогут лечить людей с артритом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование проводилось учеными из немецкого Боннского университета и бразильского Университета Сан-Паулу, которые взяли на “прицел” большие молекулярные комплексы, состоящие из белков ASC, которые имеют большое значение для иммунного ответа человеческих клеток, и действуют как система сигнализации, объединяясь, когда они чувствуют атаку патогена.

Образующиеся в результате этого ASC-пятна вызывают накопление большого количества веществ-посланников, призывающих на помощь иммунную систему, пробивая отверстия в клеточной мембране, позволяя молекулам-посланникам выйти наружу и подать сигнал тревоги. “В какой-то момент клетка взрывается и выбрасывает все свое содержимое в ткань. Это запускает иммунную систему на сильный воспалительный ответ, который сдерживает инфекцию”, - говорит один из авторов исследования Бернардо Франклин.

При этом исследования показали, что воспалительный ответ продолжается даже после того, как угроза была предотвращена, что может привести к хроническому воспалению, которое серьезно повреждает ткани.

Ученые считают, что у них есть контрмера в хроническом воспалении, и здесь на помощь приходят альпаки. Они являются одними из немногих животных, которые вырабатывают однодоменные антитела как часть своей иммунной защиты.

Авторы нового исследования ввели белки ASC альпакам, после чего животные выработали специализированные антитела, из которых можно взять фрагменты, или так называемые нанотела. Эти нанотела показали свою эффективность в растворении пятен ASC в культурах человеческих клеток. Эксперименты на мышах дали еще более многообещающие результаты.

“Мыши в наших экспериментах страдали артритом и подагроподобными симптомами”, - заявил другой автор исследования доктор Дамьен Бертелут. “После введения нанотела воспаление, а также общее состояние здоровья грызунов значительно улучшилось”.

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