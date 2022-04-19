Ученые нашли немедикаментозный метод лечения диабета

Исследователи Томского государственного университета провели эксперимент на мышах для выявления немедикаментозного способа лечения сахарного диабета. В результате было обнаружено выздоровление с помощью бега.

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Мыши, имеющие сахарный диабет 2 типа, каждый день занимались физической нагрузкой. Ученые использовали для них беговые тренажеры. Оценивались показатели веса и уровня глюкозы в крови.