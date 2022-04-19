Почему мужской организм тяжелее справляется с раком

Оказывается, иммунитет женщин и мужчин по-разному реагирует на рак. Именно по этой причине мужчины тяжелее переносят заболевание. Подробнее - в статье.

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Специалисты обнаружили, что рак у женщин и мужчин протекает по-разному. Причём мужской организм не так активно сопротивляется заболеванию, как женский. Как выяснили учёные, это объясняется тем, что андрогены (мужские половые гормоны) истощают те клетки в организме, которые препятствуют распространению рака. Все результаты нового научной работы были опубликованы в Science Immunology.

В рамках недавнего исследования эксперты проанализировали иммунный ответ на раковые клетки у мужчин и женщин, а также у мышей обоих полов. Согласно результатам, андрогены (половые гормоны, которые больше всего у мужчин) истощают CD8+ Т-клетки. Это и есть те самые клетки, которые борются с онкологическим заболеванием.

Авторы исследования также подчёркивают, что из-за ослабления иммунного ответа раковая опухоль в организме мужчин распространяется быстрее и исход болезни оказывается хуже.