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3 часа назад

Ученые рассказали об изменении работы мозга при сахарном диабете

Lenta.ruиещё 1

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Ученые рассказали об изменении работы мозга при диабете
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании приняли участие 85 пациентов с сахарным диабетом первого типа и 135 — второго типа. Специалисты применили трактографию — неинвазивный метод исследования нервных путей в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Выяснилось, что изменение содержания сахара и холестерина влияет на целостность проводящих путей головного мозга. При этом авторы исследования установили, что в случае с диабетом первого типа ухудшающим обстоятельством является наличие осложнений, в то время как при диабете второго типа таким фактором служит возраст пациента.

Кроме того, ученые СибГМУ разработали нейросетевую модель прогнозирования когнитивных нарушений при сахарном диабете. В настоящий момент она проходит апробацию. По мнению авторов исследования, внедрение данной разработки в общеклиническую практику откроет перспективы объективной диагностики когнитивных нарушений и при других метаболических заболеваниях.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие заболевания ведут к нарушению когнитивных функций у человека и разрушают мозг.

Наука,Александр Мясников,
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