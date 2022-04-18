Вы наверняка слышали об эффекте плацебо, когда уверенность пациента дает даже простой аскорбинке свойства панацеи. Но у этого явления есть и противоположность — эффект ноцебо, описанный в 1961 году Уолтером Кеннеди. Рассказываем, что это такое и можно ли с ним справиться.

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Что такое эффект ноцебо?

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Само слово ноцебо переводится с латыни как «я врежу» [nocēbō]. Уже из этого перевода и его связи с эффектом плацебо можно предположить, что это явление заключается в том, что пациент может испытывать симптомы болезни или побочных эффектов, если он уверен, что употребленный им препарат был вредоносным. Однако эффект ноцебо шире — пациент может страдать от побочных эффектов настоящего медикамента, потому что уверен, что у него обязательно проявятся побочные эффекты, а может испытывать ужасные последствия с тошнотой и головокружением, даже если под видом медикамента ему дадут БАД.

На проявление эффекта ноцебо влияет информированность пациента о возможных побочных эффектах, симптомах заболеваний, эпидемиологической ситуации. Так, если в мире бушует эпидемия, человек с легким ОРВИ будет находить у себя ее симптомы (точно так же герой Д.К. Джерома в книге «Трое в лодке, не считая собаки» нашел у себя все симптомы всех болезней, кроме родильной горячки).

Что вызывает эффект ноцебо?

Однозначного ответа пока не существует. Одни ученые считают, что эффект ноцебо рождается только в нашем сознании и произрастает из убежденности в возможном вреде.

А в 2007 году группа ученых Туринской медицинской школы провела исследование и выяснила, что к ухудшению состояния пациентов в рамках эффекта ноцебо может привести стресс и страх, которые появляются при ожидании негативного эффекта. В этом состоянии вырабатывается нейромедиатор холецистокинин, который отвечает за передачу болевого сигнала и может усиливать интенсивность болевых ощущений. Но это все же не отвечает на все вопросы касательно эффекта ноцебо, ведь к списку ощущений пациентов относится не только боль, но и повышение температуры, звон в ушах, головокружение, тошнота и многое другое.