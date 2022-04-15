Исследование: ученые утверждают, что питомцы снимают боль

В будущем собаки могут стать лучшими друзьями врачей. Этот прогноз подтверждает недавнее исследование, опубликованное в научном издании PLOS One. Согласно данным специалистов, всего 10 минут наедине с четверолапыми могут уменьшить боль человека. Результаты опроса подтверждают то, о чём давно догадывались все любители животных – безусловная любовь собаки может излечить все недуги. Это также дает врачам пищу для размышлений.

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В ходе исследования более 200 пациентов отделения неотложной помощи просили сообщить об уровне боли по шкале от 1 до 10 баллов (где 10 – самая высокая оценка дискомфортных ощущений). Контрольная группа не принимала никаких мер для устранения боли, в то время как участникам другой группы специалисты предоставляли 10 минут общения с собакой-терапевтом, после чего респонденты снова оценивали свой уровень боли. Люди, которых навещали собаки, отмечали снижение неприятных ощущений в своём теле.

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Коллин Делл, ведущий автор исследования и профессор Университета Саскачевана, надеется, что результаты работы помогут перестать задаваться вопросом о том, полезны ли собаки-терапевты в медицинском контексте, и заставят начать думать, как лучше интегрировать животных в команды врачей.

“Существуют исследования, показывающие, что питомцы становятся важной составляющей нашего здоровья в различных отношениях. Они мотивируют нас, поднимают настроение, формируют распорядок дня и создают уникальную связь”, – говорит учёный.

Мишель Ганьон, доцент кафедры психологии в Университете Саскачевана, рассматривает боль, как физическое и социальное переживание. По её словам, тревога, депрессия, наличие поддержки или её отсутствие могут влиять на то, как мы испытываем боль. Это объясняется то, что время, проведённое совместно с существом, которое приносит нам радость, помогает чувствовать себя лучше.

"Я думаю, то, что положительные эмоции, полученные от общения с животным, могут повлиять на переживание боли", – считает она.

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С этим мнением согласны и владельцы домашних животных. Так, например, Эрин Беквелл, хозяйка 10-летнего кокер-спаниеля Рейли, утверждает, что пушистый друг помогает ей справляться с хронической болью. Женщина страдает артритом и аутоиммунными заболеваниями, и иногда собака становится единственным фактором, поддерживающим её дух.

"Я лучше контролирую ситуацию и меньше паникую или тревожусь по поводу тяжести, продолжительности боли и тому подобных вещей, когда у меня есть безусловная поддержка со стороны моей собаки, – говорит Беквелл. – За эти годы она поняла, что когда мне больно, она не может сидеть у меня на коленях, но всё равно приходит и находится рядом. Мне не нужно ничего ей говорить – она знает".

Джессика Чубак, старший исследователь из Вашингтонского научно-исследовательского института здравоохранения Kaiser Permanente, считает, что нам предстоит узнать ещё многое о значении собак в терапевтии.