Найден способ омоложения клеток

Исследователи Института Бабрахама в Великобритании нашли способ омоложения кожи человека на 30 лет, поворачивая вспять старение клеток без потери их ключевых функций. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале eLife.

Ученые смогли частично восстановить функции старых клеток, а также привести молекулярные показатели биологического возраста в более «молодое» состояние. Таких результатов удалось добиться с помощью баланса между перепрограммированием клеток и сохранением основной клеточной деятельности.