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4 часа назад

Найден способ омоложения клеток

Lenta.ruиещё 2

Исследователи Института Бабрахама в Великобритании нашли способ омоложения кожи человека на 30 лет, поворачивая вспять старение клеток без потери их ключевых функций. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале eLife.

Найден способ омоложения клеток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые смогли частично восстановить функции старых клеток, а также привести молекулярные показатели биологического возраста в более «молодое» состояние. Таких результатов удалось добиться с помощью баланса между перепрограммированием клеток и сохранением основной клеточной деятельности.

Показатели клеточного возраста основывались на нескольких параметрах: эпигенические часы (совокупность эпигенетических меток ДНК) и транскриптом (совокупность всех генов, синтезируемых клеткой). Исходя из этих показателей перепрограммированные клетки оказались на 30 лет моложе своего биологического возраста. По мнению исследователей, эта работа открывает широкие терапевтические возможности.

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