Ученые изобрели подавляющий рост раковых опухолей гель

Американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне разработали биоразлагаемый гель, компоненты которого активируют иммунную систему и подавляют потенциальное разрастание опухолей после их хирургического удаления. Этот метод терапии был протестирован на мышах с разными типами рака. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Фото: InScience InScience

Многие опухоли можно удалять хирургическим путем. Однако после операции все равно может остаться небольшое количество раковых клеток, из которых может вырасти новая опухоль. Для контроля опухолей часто используют химиотерапию, но она обладает серьезными побочными эффектами.

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Ученые разработали гель, который можно внести в область хирургического вмешательства. Гель состоит из двух ключевых компонентов. Первый — препарат пексидартиниб, который одобрен для ингибирования связанных с опухолью макрофагов. Это клетки, которые благоприятствуют росту опухолей. При ингибировании макрофагов, соответственно, ограничивается рост раковых образований. Вторым компонентом геля являются тромбоциты, связанные с антителами, которые стимулируют иммунную систему. Эти антитела ингибируют белок PD-1, который повышает так называемую аутотолерантность иммунных клеток. Благодаря этим антителам Т-клетки иммунной системы могут узнавать и атаковать раковые клетки.

Ученые рассчитывали на то, что доставка этих компонентов прямо в область хирургического вмешательства максимизирует их эффект. Вместе с тем такой способ позволил снизить побочные эффекты, которые появлялись тогда, когда данные препараты вводились внутривенно. Опыты на мышах действительно показали незначительные побочные эффекты. Кроме того, гель оказался биоразлагаемым.

Исследователи проверили гель на мышах с разными типами рака. Гель успешно подавлял рост ряда опухолей, среди которых, например, колоректальный рак CT26. Гель также показал положительные результаты против меланомы B16F10, саркомы S180 и трижды негативного рака молочной железы 4T1. Все эти виды рака менее восприимчивы к иммунной терапии, а также склонны к метастазированию. В каждом из этих случаев гель значительно снизил рост оставшихся после хирургической операции клеток рака и продлил жизнь мышей.