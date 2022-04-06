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1 час назад

У бактерий обнаружили неизвестную защиту против вирусов

Lenta.ru

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах обнаружили у бактерий ранее не известную иммунную систему для защиты от вирусов-бактериофагов. Результаты опубликованы в журнале Cell.

У бактерий обнаружили неизвестную защиту против вирусов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Исследователи выявили у микроорганизмов новый тип белков Argonaute, которые после вторжения вирусной ДНК или РНК начинают разрушать молекулы NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид), которые задействованы в окислительно-восстановительных реакциях клеточного метаболизма и участвуют в выделении энергии из питательных веществ.

Белки Argonaute встречаются в многоклеточных организмах, таких как растения и человек, а также в одноклеточных организмах, таких как бактерии и археи. Известно, что они участвуют в процессе РНК-интерференции — подавлении активных генов через разрушение матричной РНК. Это помогает клетке бороться с вирусной инфекцией, разрушая РНК вирусов. Однако новый механизм подавления NAD+ приводит к гибели клетки, то есть бактерия «жертвует собой», чтобы спасти своих сородичей.

Результаты исследования помогут разработать системы распознавания определенных последовательностей ДНК по легко обнаруживаемой деградации NAD+, что позволит диагностировать различные заболевания.

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