Мягкий робот поможет доставать проглоченные предметы

Мягкие роботы на основе слизи можно будет использовать в малоинвазивной хирургии для извлечения проглоченных предметов. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.

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Ученые Университета Гонконга создали мягкого робота из магнитной слизи, который может притягивать различные мелкие предметы. Изделие состоит из поливинилового спирта и частиц неодимового магнита, им можно управлять и использовать в труднодоступных местах.

«В результате получается неньютоновская жидкость, которая ведет себя как жидкость или твердое тело в зависимости от силы, и ею можно управлять с помощью внешних магнитов»,

— отметили авторы.

По словам специалистов, получившийся мягкий робот способен проникать в очень узкие каналы диаметром 1,5 миллиметра. Из-за особенностей структуры изделия устройство может притягивать и захватывать мельчайшие предметы, а затем медики могут доставать робота с помощью магнитов наружу.

В материале говорится, что в настоящий момент необходимо решить проблему просачивания токсичных частиц неодима наружу. Если технология станет достаточно безопасной и эффективной, она может помочь врачам извлекать проглоченные предметы и помещать роботов в места, где они раньше были непрактичны.