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2 часа назад

Робот-слизь поможет доставать проглоченные предметы

Lenta.ru

Мягкие роботы на основе слизи можно будет использовать в малоинвазивной хирургии для извлечения проглоченных предметов. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.

Мягкий робот поможет доставать проглоченные предметы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые Университета Гонконга создали мягкого робота из магнитной слизи, который может притягивать различные мелкие предметы. Изделие состоит из поливинилового спирта и частиц неодимового магнита, им можно управлять и использовать в труднодоступных местах.

«В результате получается неньютоновская жидкость, которая ведет себя как жидкость или твердое тело в зависимости от силы, и ею можно управлять с помощью внешних магнитов»,

— отметили авторы.

По словам специалистов, получившийся мягкий робот способен проникать в очень узкие каналы диаметром 1,5 миллиметра. Из-за особенностей структуры изделия устройство может притягивать и захватывать мельчайшие предметы, а затем медики могут доставать робота с помощью магнитов наружу.

В материале говорится, что в настоящий момент необходимо решить проблему просачивания токсичных частиц неодима наружу. Если технология станет достаточно безопасной и эффективной, она может помочь врачам извлекать проглоченные предметы и помещать роботов в места, где они раньше были непрактичны.

В конце марта британские ученые разработали крошечного робота, который может проникнуть в человеческие легкие и взять образцы ткани на анализ. По словам специалистов, особый магнитный робот сможет достичь нижних уровней бронхиального дерева.

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