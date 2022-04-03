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3 часа назад

Ученые создали заменяющие человеческие ткани биочернила

Мир24

Американские ученые из Иллинойского университета в Чикаго создали биочернила, которые могут заменять ткани человеческого организма. Созданные структуры умеют имитировать естественные процессы жизнедеятельности клеток, сообщает Advanced Materials.

Ученые создали заменяющие человеческие ткани биочернила
Фото: МТРК «МИР» / Сергей МинеевМТРК «МИР» / Сергей Минеев

Технология представляет собой печать биочернил, которые созданы из живых клеток и плотного микрогеля. По текстуре это напоминает хлопья. С помощью данной разработки специалисты смогут создавать богатые клетками биоконструкции, способные изменять форму и самовосстанавливаться.

Кроме того, напечатанные из биочернил фрагменты можно будет срастить между собой с помощью ультрафиолетового излучения.

Исследователи считают, что данная разработка поможет врачам получать более точные данные в области морфогенеза тканей, например, кожи. Они убеждены, что эту технологию стоит как можно скорее внедрить в существующую клиническую практику.

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