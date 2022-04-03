Ученые создали заменяющие человеческие ткани биочернила

Американские ученые из Иллинойского университета в Чикаго создали биочернила, которые могут заменять ткани человеческого организма. Созданные структуры умеют имитировать естественные процессы жизнедеятельности клеток, сообщает Advanced Materials.
Технология представляет собой печать биочернил, которые созданы из живых клеток и плотного микрогеля. По текстуре это напоминает хлопья. С помощью данной разработки специалисты смогут создавать богатые клетками биоконструкции, способные изменять форму и самовосстанавливаться.
Кроме того, напечатанные из биочернил фрагменты можно будет срастить между собой с помощью ультрафиолетового излучения.
Исследователи считают, что данная разработка поможет врачам получать более точные данные в области морфогенеза тканей, например, кожи. Они убеждены, что эту технологию стоит как можно скорее внедрить в существующую клиническую практику.