Вызывает ли использование мобильных и микроволновок рак

Как только появилась мобильная связь, люди разделились на два лагеря – одни полагали, что в сотовых вышках и мобильных гаджетах нет ничего особенного, другие же сразу стали опасаться за свое здоровье, в особенности – за мозг.
Впрочем, ученые из университета Оксфорда в сотрудничестве с исследователями из других институтов провели крупную научную работу и выяснили, что использование мобильных телефонов не повышает риск образования опухолей в мозгу. Научная статья с подробным результатом исследования опубликована в Journal of the National Cancer Institute.
Ученые обратились к данным исследования UK Million Women Study, в ходе которого была опрошена каждая четвертая женщина из родившихся в 1935-1950-х годах в Англии. В 2001 году 776 тысяч респонденток заполнили анкету об использовании гаджета, а спустя 10 лет, уже в 2011 году, половина из них еще раз приняла участие в исследовании. Плюс к этим данным исследователи добавили информацию об их болезнях, которую получили из Министерства здравоохранения.
Оказалось, что в 2011 году 75% женщин в возрасте от 60 до 64 лет пользовались мобильным телефоном. А среди тех, кому было от 75 до 79 лет – менее 50%. В обозначенный период опухоли в мозгу возникли у 3,268 женщин (0,42%). При этом опухоль возникала как у тех, кто пользовался телефоном, так и у тех, кто нет.
Помимо этого, мобильная связь не влияла на риск развития глиомы, менингиомы, опухолей гипофиза или опухолей глаза.
Тем не менее, "Рамблер" узнал мнение специалиста по данному вопросу. Мы попросили эксперта подробно рассказать как об излучении от мобильной связи, так и о потенциальном вреде микроволновок.