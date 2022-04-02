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3 часа назад

Вызывает ли использование мобильных телефонов и микроволновок рак мозга

Стелла Шмель
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Как только появилась мобильная связь, люди разделились на два лагеря – одни полагали, что в сотовых вышках и мобильных гаджетах нет ничего особенного, другие же сразу стали опасаться за свое здоровье, в особенности – за мозг.

Вызывает ли использование мобильных и микроволновок рак
Фото: UnsplashUnsplash

Впрочем, ученые из университета Оксфорда в сотрудничестве с исследователями из других институтов провели крупную научную работу и выяснили, что использование мобильных телефонов не повышает риск образования опухолей в мозгу. Научная статья с подробным результатом исследования опубликована в Journal of the National Cancer Institute.

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Ученые обратились к данным исследования UK Million Women Study, в ходе которого была опрошена каждая четвертая женщина из родившихся в 1935-1950-х годах в Англии. В 2001 году 776 тысяч респонденток заполнили анкету об использовании гаджета, а спустя 10 лет, уже в 2011 году, половина из них еще раз приняла участие в исследовании. Плюс к этим данным исследователи добавили информацию об их болезнях, которую получили из Министерства здравоохранения.

Оказалось, что в 2011 году 75% женщин в возрасте от 60 до 64 лет пользовались мобильным телефоном. А среди тех, кому было от 75 до 79 лет – менее 50%. В обозначенный период опухоли в мозгу возникли у 3,268 женщин (0,42%). При этом опухоль возникала как у тех, кто пользовался телефоном, так и у тех, кто нет.

Помимо этого, мобильная связь не влияла на риск развития глиомы, менингиомы, опухолей гипофиза или опухолей глаза.

Тем не менее, "Рамблер" узнал мнение специалиста по данному вопросу. Мы попросили эксперта подробно рассказать как об излучении от мобильной связи, так и о потенциальном вреде микроволновок.


На самом деле, это достаточно дискутабельный вопрос, и общего мнения по нему не существует. Безусловно, мы говорим о том, что мобильные телефоны являются источником электромагнитных волн, источником, через который проходит радиосигнал. Некоторые ученые склоняются к тому, что возможно развитие определенных опухолей головного мозга. Но проблема в том, что человека никогда не помещали в абсолютно стерильные условия, где находился бы только мобильный телефон. Повсеместно нас окружает большое количество электромагнитного излучения и других факторов, которые способствуют росту опухолей. И все работы, которые были сделаны, до конца не могут утверждать, что именно мобильный телефон стал причиной развития опухоли головного мозга. Но безусловно мы должны понимать, что это достаточно вредный фактор, и если мы можем минимизировать его, это нужно сделать. Какие есть варианты: разговаривать через гарнитуру, лучше, чтобы она была проводная. Второе: мы можем разговаривать на громкой связи. Самое главное: не держать очень долго смартфон возле уха, так как вы приближаете источник электромагнитных волн к головному мозгу. Но мы не говорим, что электронное излучение однозначно приведет к раку головного мозга. Но электромагнитное излучение на головной мозг может привести к развитию головных болей.

Такая же история с микроволновкой. Безусловно, микроволновка намного вреднее телефона, потому что излучение идет от нее гораздо больше, но человек не находится с ней вплотную. Мы говорим о том, что в микроволновке пища приготовлена неправильно, так как она расщепляется на волокна. Поэтому я рекомендую пациентам избавляться от этого прибора тома и использовать для разогрева пароварку, духовку, сковородку. Это гораздо правильнее в плане термической обработки, и чем меньше в квартире, на кухне будет источников электромагнитного излучения, тем лучше. А основной источник - это микроволновка. Он может приводить к многим проблемам: и это история, связанная с перспективой профпатологий, которые изучают электромагнитное влияние на организм. Там проблемы и со стороны ЦНС, и со стороны регуляции сосудистого русла. Поэтому если мы можем избежать микроволновки, лучше это сделать. Но еще раз подчеркну, что нет ни одной работы, которая бы ставила стопроцентный ответ на вопрос, может ли электромагнитное излучение привести к необратимым изменениям.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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