Пять самых нелепых мифов о ринопластике

О ринопластике ходит множество странных слухов. Вместе с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic и экспертом по ринопластике, доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном "Рамблер" разобрался в них.
Миф 1. После ринопластики период реабилитации очень длинный и болезненный
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Для каждого пациента ситуация будет индивидуальной, предупреждает эксперт.
У некоторых пациентов отеки и синяки спадают на пятый-седьмой день, а у других сохраняются до двух недель. В среднем период восстановления занимает около 14 дней. Далее пациент может возвращаться к привычной жизни, но с некоторыми рекомендациями и ограничениями. Мы советуем определенные методики для ускорения восстановления: можно добавить физиотерапию, снимать шину каждые два-три дня, чтобы кожа отдохнула. Непосредственно перед операцией рекомендуем пропить курс препаратов, стимулирующих восстановление тканей. После ринопластики нужно внимательно следить за питанием: убрать из рациона соль и сахар, снизить потребление жидкости, исключить алкоголь. Все эти продукты вызывают отеки и могут помешать процессу формирования пирамиды носа. Уже через месяц вы сможете поехать отдохнуть на море или на природу, а через два – вернуться в режим регулярных тренировок.
Миф 2. В результате ринопластики можно получить абсолютно любой нос
Грамотный врач никогда не станет делать нос под копирку с чьей-то фотографии, будь то блогер, любимый певец или ваш родственник. То, что подходит другим, не обязательно подойдет и вам. Перед операцией хирург обсуждает с пациентом, что именно можно сделать в его случае, демонстрируя возможный результат наглядно на виртуальной 3D-модели. Важно сохранять реалистичные ожидания. Ваш новый нос подбирается исключительно под вашу анатомию лица. Пластический хирург не слепит новый нос, как из пластилина. Врач работает с уже имеющимися тканями, костной структурой, этническими особенностями и качеством кожи. Задача операции – подчеркнуть вашу индивидуальность, а не создать типовые черты.
Такое может случиться, если операция была проведена неправильно, отмечает эксперт.
Причиной, почему нос может «поплыть» и «уехать», чаще всего является то, что в процессе операции не были учтены индивидуальные анатомические особенности. Задача хирурга состоит в том, чтобы сформировать правильный нос и снаружи, и внутри. Если все манипуляции были проведены корректно, а рекомендации реабилитационного периода соблюдены, то анатомия нового носа сохранится навсегда. Повлиять на нос могут травма или естественное старение. Из-за гравитационного птоза, которому подвержены все ткани тела, кончик носа со временем может слегка провиснуть, но это абсолютно нормальный физиологический процесс.
У каждого типа операции есть свои особенности и последствия. Оптимален тот способ, которым выбранный вами хирург владеет в совершенстве, предупреждает хирург.
Более актуальной считается закрытая ринопластика, потому как при ней мы делаем надрезы только внутри носа, избегая нарушения целостности кожи и, как следствие, появления рубцов. Это является большим плюсом для моих пациентов. При открытой ринопластике производятся надрезы по колумелле носа. Как итог – нарушается питание тканей, потому что повреждаются артерия, вены и нервы, которые отвечают за кровоснабжение и чувствительность практически всего носа. После открытой ринопластики нос даже может немного синеть в холодную погоду. При использовании закрытой техники такого не бывает.
Миф 5. Ринопластику нельзя переделать, если результат не понравится
Повторная ринопластика возможна, но с некоторыми нюансами.
Коррекционная ринопластика бывает необходима, если после операции, когда нос уже «уселся», проявляются небольшие дефекты: легкая асимметрия, вылезает хрящик, неудачно падает тень от носа. В этом случае возможно провести легкую коррекцию по совету врача, иногда даже под местным обезболиванием. Повторная ринопластика поможет решить более серьезные дефекты – кривизна, остаточная горбинка, проблемы с дыханием. Больше половины операций являются именно повторными, когда есть необходимость решать проблемы, возникшие после предыдущих хирургических вмешательств. Делать вторую операцию гораздо сложнее: ткани уже повреждены, есть рубцы. Часто нам неизвестно, что именно делал другой хирург в рамках предыдущей пластики. Делать повторную ринопластику можно через год после первой, чтобы завершился процесс рубцевания и восстановления тканей.