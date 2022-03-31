Пять самых нелепых мифов о ринопластике

У некоторых пациентов отеки и синяки спадают на пятый-седьмой день, а у других сохраняются до двух недель. В среднем период восстановления занимает около 14 дней. Далее пациент может возвращаться к привычной жизни, но с некоторыми рекомендациями и ограничениями. Мы советуем определенные методики для ускорения восстановления: можно добавить физиотерапию, снимать шину каждые два-три дня, чтобы кожа отдохнула. Непосредственно перед операцией рекомендуем пропить курс препаратов, стимулирующих восстановление тканей. После ринопластики нужно внимательно следить за питанием: убрать из рациона соль и сахар, снизить потребление жидкости, исключить алкоголь. Все эти продукты вызывают отеки и могут помешать процессу формирования пирамиды носа. Уже через месяц вы сможете поехать отдохнуть на море или на природу, а через два – вернуться в режим регулярных тренировок.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук