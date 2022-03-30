В США создали гель для лечения «болезни бабочки»

Ученые из Стэнфордского университета (США) изобрели гель, способный помочь пациентам с «болезнью бабочки». Ее официальное название – буллезный эпидермолиз, сообщает Nature Medicine.

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При таком заболевании кожа становится крайне уязвимой и покрывается волдырями и ранами при малейшем прикосновении. Тяжелые формы считаются неизлечимыми и могут привести к летальному исходу.

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Ранее эксперты испытали несколько методов лечения этого генетического заболевания, включая терапию стволовыми клетками и пересадку кожи. Но они оказались длительными и дорогостоящими и подходили далеко не всем.

Авторы новой разработки придумали более дешевое и простое лечение. Это гель для местного применения, который можно наносить на кожу во время перевязок.

В лабораторных испытаниях приняли участие пациенты с рецессивным дистрофическим буллезным эпидермолизом (RDEB). При таком диагнозе клеткам не хватает генетических инструкций для создания коллагена VII. Этот белок закрепляет основную структуру человеческой кожи, связывая дерму и эпидермис.

Новый метод терапии основан на замене у пациентов дефектного гена С7, кодирующего коллаген VII. Гель «вводит» генетически модифицированные фибробласты непосредственно в кожу при помощи вируса герпеса (ВПГ-1).

Этот вирус способен заражать клетки кожи и ускользает от человеческой иммунной системы. Ученые изменили его таким образом, чтобы он не смог размножаться и поразить другие части тела, и использовали для «транспортировки» двух функциональных копий гена COL7A1.

Анализы показали, что клетки кожи больных начали самостоятельно вырабатывать коллаген VII через девять дней после лечения. У некоторых благотворный эффект сохранился на три месяца. Однако затем коллаген вновь начал разрушаться. Ученые отметили, что гель необходимо периодически наносить повторно.

Гель не вызвал побочных эффектов и одинаково воздействовал на пациентов обоих полов и всех возрастных групп. Ученые подчеркнули, что обработанные им раны оставались закрытыми, а не возникали вновь, как у пациентов, получавших плацебо.

«Терапия укрепляет кожу и разрывает болезненный и разрушительный цикл открытия и закрытия ран, который испытывают пациенты с буллезным эпидермолизом»,