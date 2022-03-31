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3 часа назад

Ученые доказали вред использования бытовой химии во время беременности

Letidor.ruиещё 1

Регулярная уборка с использованием чистящих средств вредит организму не меньше, чем выкуривание пачки сигарет в день, к такому выводу давно пришли медики. Изменения, которые происходят с женщиной в период развития плода, могут повышать восприимчивость ко многим веществам, попадающим в организм из внешней среды. Особенно опасно контактировать с активными химическими веществами. Подробности читайте в нашей новости.

Ученые доказали вред использования бытовой химии во время беременности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа ученых из Японии провела масштабное исследование, в ходе которого изучались медицинские карты 80 тысяч женщин и младенцев. Оказалось, что у детей, чьи мамы во время беременности несколько раз в неделю пользовались дезинфицирующими средствами, риск развития астмы или экземы был выше на 18%.

Ученые отмечают, что это было лишь наблюдательное исследование для выявления четких механизмов воздействия определенных компонентов продукции бытовой химии на организм ребенка в утробе матери, потребуются более серьезные изыскания, сообщает издание BMJ Journal. Ранее «Летидор» писал о том, невролог рассказал, как работа по дому портит здоровье женщин.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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