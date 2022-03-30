Разработана способная заменить биопсию технология

Команда инженеров из Колумбии разработала технологию, которая может заменить биопсию и гистологию с визуализацией в реальном времени. Исследование было описано в научной статье, опубликованной в Nature Biomedical Engineering.

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Для этого ученые создали специальный высокоскоростной 3D-микроскоп MediSCAPE, способный визуализировать изображения тканей, что важно для онкологов и хирургов, работающих с раком. С помощью этого устройства медики смогут сразу исследовать опухоли, без необходимости вырезать кусочки тканей и последующего ожидания результатов.

Помимо отсутствия необходимости длительного времени ожидания анализов, важным преимуществом разработки является возможность исследования тканей спинного и головного мозга, нервов, глаз и областей лица.