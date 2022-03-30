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3 часа назад

Кабель для искусственного сердца создали в Москве

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

Столичные инженеры изготовили кабель, обеспечивающий бесперебойную работу мобильного искусственного сердца. Об этом в среду, 30 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кабель для искусственного сердца создали в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Новая разработка будет востребована в медицине и позволит заменить импортные комплектующие",

— заявил он.

Кабель частично «монтируется» в грудную клетку пациента и будет обеспечивать работу встроенного в искусственное сердце насоса, а также передавать информацию о кровотоке.

На изготовление устройства инженеры потратили полгода. Сейчас кабель проходит сертификацию. Планируется, что он заменит импортный аналог и будет совмещен с искусственным сердцем, также изготовленным в столице.

В настоящее время полностью из отечественных материалов изготовлено несколько сотен метров спецкабеля, еще километр будет произведен в ближайшее время, передает официальный сайт мэра Москвы.

Наука,Владислав Овчинский,
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