Кабель для искусственного сердца создали в Москве

Столичные инженеры изготовили кабель, обеспечивающий бесперебойную работу мобильного искусственного сердца. Об этом в среду, 30 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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"Новая разработка будет востребована в медицине и позволит заменить импортные комплектующие",

— заявил он.

Кабель частично «монтируется» в грудную клетку пациента и будет обеспечивать работу встроенного в искусственное сердце насоса, а также передавать информацию о кровотоке.

На изготовление устройства инженеры потратили полгода. Сейчас кабель проходит сертификацию. Планируется, что он заменит импортный аналог и будет совмещен с искусственным сердцем, также изготовленным в столице.