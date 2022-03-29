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4 часа назад

Российские и итальянские биологи создали "иммунологические часы"

Газета.RuГазета.Ru

Российские и итальянские биологи научились определять скорость старения организма по состоянию иммунитета, передает ТАСС. Первые "иммунологические часы" позволяют оценивать возраст иммунитета по 38 маркерам воспалений.

Российские и итальянские биологи создали "иммунологические часы"
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Наша модель - самая чувствительная к изменениям иммунной системы из существующих на сегодняшний день",

- заявил проректор по научной работе Нижегородского государственного университета (ННГУ) Михаил Иванченко.

Иванченко пояснил, что для оценки старения иммунной системы нужно измерить концентрации различных биомаркеров, которые сигнализируют о развитии в организме различных воспалений.

К этому выводы ученые пришли в ходе наблюдения за 76 пациентами, страдающими тяжелыми болезнями почек и находящихся на гемодиализе.

В результате исследования оказалось, что организм пациентов, страдающих хроническими заболеваниями почек, старел быстрее обычного. Их биологический возраст в среднем на 20 лет превышал фактический.

Ученые надеются использовать разработку не только в персонализированной медицине. "Иммунологические часы" могут помочь понять, как различные хронические болезни и инфекции ускоряют старение организма.

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