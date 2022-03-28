Найден способ печатать таблетки на 3D-принтере за несколько секунд

Новая технология 3D-печати помогла ученым напечатать персонализированные лекарства всего за семь секунд. Этот метод позволит организовать быстрое производство медицинских препаратов на месте, сообщает Additive Manufacturing.
Соответствующий эксперимент провели эксперты Университетского колледжа Лондона. Они загрузили распечатки (печатные таблицы) с парацетамолом.
Самый распространенный метод 3D-печати – фотополимеризация в чане. Она позволяет обеспечить самое высокое разрешение для сложных работ в микромасштабе. Кроме того, метод не требует высокой температуры и поэтому подходит для многих лекарств.
Для печати лекарств используется рецептура смолы. Необходимое лекарственное средство растворяют в фотореактивном химическом веществе. Затем под влиянием света происходит процесс отверждения смолы в печатную таблетку.
Однако ранее опытам препятствовала низкая скорость печати. Авторы нового исследования разработали новую технологию, при которой объект печатается не послойно, а одновременно. В результате процесс занял от семи до 17 секунд (в зависимости от состава смолы) вместо нескольких минут.
Ученые отметили, что персонализированные лекарства, изготовленные методом 3D-печати – одно из очень перспективных направлений развития медицины. Новая технология позволит соответствовать «быстро меняющейся клинической среде».