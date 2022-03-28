Найден способ печатать таблетки на 3D-принтере за несколько секунд

Новая технология 3D-печати помогла ученым напечатать персонализированные лекарства всего за семь секунд. Этот метод позволит организовать быстрое производство медицинских препаратов на месте, сообщает Additive Manufacturing.

Фото: Мир24 Мир24

Соответствующий эксперимент провели эксперты Университетского колледжа Лондона. Они загрузили распечатки (печатные таблицы) с парацетамолом.

Самый распространенный метод 3D-печати – фотополимеризация в чане. Она позволяет обеспечить самое высокое разрешение для сложных работ в микромасштабе. Кроме того, метод не требует высокой температуры и поэтому подходит для многих лекарств.

Для печати лекарств используется рецептура смолы. Необходимое лекарственное средство растворяют в фотореактивном химическом веществе. Затем под влиянием света происходит процесс отверждения смолы в печатную таблетку.

Однако ранее опытам препятствовала низкая скорость печати. Авторы нового исследования разработали новую технологию, при которой объект печатается не послойно, а одновременно. В результате процесс занял от семи до 17 секунд (в зависимости от состава смолы) вместо нескольких минут.