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4 часа назад

В азиатских растениях нашли вещества для лечения рака у детей

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Международная группа ученых, в составе которой были исследователи Уральского федерального университета, нашли противораковые вещества в экстракте сои и корнях кудзу (лианоподобного растения). Оказалось, что они содержат изофлавоноиды с высокой антиоксидантной и цитотоксической активностью. То есть, они могут помочь в борьбе с раковыми опухолями, особенно, когда проведение химиотерапии или хирургическое вмешательство для удаления метастаз может быть опасно.

В азиатских растениях нашли вещества для лечения рака у детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследование опубликовано в журнале Plants. Изофлавоны подавляют метастазирование опухолей, не воздействуя на здоровые клетки. Вещества, найденные в растениях, имитируют человеческий гормон эстроген и способствуют удалению свободных радикалов которые повреждают клетки и нарушают функции иммунной системы, из организма. Исследование "в пробирке" проводились на клеточных линиях заболеваний, сообщили в вузе.

Экстракт сои наиболее эффективен для борьбы с метастазами и клетками злокачественной опухоли, развивающейся в мышцах (рабдомиосаркомы), а корни кудзу показали хорошее антиканцерогенное действие против рака мозга (мультиформной глиобластомы) и рака костных и соединительных тканей (остеосаркомы).

Как объясняет инженер-исследователь лаборатории органического синтеза УрФУ Саид Абушанаб, такие виды рака имеют высокую степень метастазирования, а также они устойчивы к лечению. Эти заболевания наиболее опасны для детей: около сорока процентов раковых заболеваний у них приходятся на эти виды.

У несовершеннолетних рост клеток происходит быстрее, чем у взрослых. Химио- и радиотерапия помогают только в половине случаев. Поэтому ученые ищут новые способы лечения без побочных эффектов. Экстракты растений являются потенциальной альтернативой.

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