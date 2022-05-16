6 способов борьбы с тревогой: советы психотерапевта

Психотерапевт из Новосибирска Татьяна Ефанова рассказала о том, как справиться с тревогой и стрессом, а также не поддаваться панике. Советы опубликовал Сиб.фм.

Фото: СОВА СОВА

1. Нужно свести к минимуму информационные потоки.

Эксперт отмечает, что обилие фейковой информации часто не позволяет отличить правду от лжи. - Человек восприимчив, особенно когда вокруг много противоположной информации. Тогда внутри возникают разобщение и внутренний конфликт глубокой неопределённости, что сказывается не только на образе мыслей, но и на состоянии организма.

2. Необходимо найти конструктивный выход для адреналина.

Татьяна Ефанова отмечает, что адреналин - гормон страха, который накапливается в условиях стресса. Важно выплескивать его эффективно. Например, заниматься творчеством, спортом и другой полезной деятельностью.

3. Заниматься привычными делами.

Медик отметила важность сохранения привычного ритма жизни: - Можно сопереживать тем, кто сейчас проходит через какие-то травмирующие события, но не уходить в самокопание - это огромный удар по иммунитету и нервной системе. Важно продолжать помогать близким - им по-прежнему необходимо наше внимание.

4. Устанавливать границы с теми, кто находится "в оппозиции".

Психотерапевт советует обозначить список тем, которые не подлежат обсуждению с теми, кто придерживается противоположных взглядов, но с кем вы хотите сохранить отношения.

5. Сохранять критическое мышление и фильтровать всю поступающую информацию.

Каждый ищет информацию, которая подтверждает то, во что он верит. Поэтому критическое мышление должно присутствовать абсолютно всегда.

6. Подготовить подушки безопасности, в том числе эмоциональные.