Ученые нашли способ обратить процесс старения клеток вспять

Ученым Института Солка (США) удалось успешно обратить вспять процесс старения клеток пожилых мышей. В статье, опубликованной в журнале Nature Aging, уточняется, что омолодить клетки удалось с помощью факторов Яманаки (особые белки, играющие важную роль в процессе развития эмбриона — прим. «Ленты.ру»).

В ходе эксперимента, ученые отслеживали влияние факторов Яманаки на мышей разного возраста. В первую группу испытуемых вошли мыши, которым регулярно вводили дозы факторов Яманаки с 15 до 22-месячного возраста (примерно соответствует 50 и 70 годам у людей), во второй группе процедуры проводились с 12 до 22 месяцев (эквивалентно 35 и 70 годам по человеческим меркам). Третья группа мышей участвовала в эксперименте всего месяц, при этом возраст грызунов составлял 25 месяцев (около 80 лет по человеческим меркам).

Специалисты отметили, что у тех мышей, которые дольше участвовали в эксперименте, процесс старения клеток обратился вспять, при этом никаких патологий замечено не было. Вместе с тем, в организме таких мышей начало вырабатываться меньше коллагена. Это способствовало более быстрому затягиванию ран, что свойственно более молодым грызунам.