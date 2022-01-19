Как взаимосвязаны стресс и женский алкоголизм

Ученые из Университета штата Аризона в США считают, что стрессовые ситуации подталкивают непьющих женщин к употреблению спиртных напитков. Они провели исследование и выяснили, что по сравнению с мужчинами женщины более подвержены разного рода зависимостям по "глубине" погружения в них. Подробные результаты исследования описаны в в журнале Psychology of Addictive Behaviors.

В эксперименте приняли участие 105 женщин и 105 мужчин, которые должны были употреблять спиртное в баре, который обустроили непосредственно в лаборатории. Все участники исследования при этом подвергались стрессовым и нестрессовым ситуациям.

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"Одни люди могут спокойно выпить одну или две порции алкоголя и на этом успокоиться. В то время как другие не способны остановиться. Такое нарушение контроля над употреблением спиртных напитков и есть один из ранних признаков алкоголизма. Роль стресса в употреблении алкоголя при этом изучена недостаточно, особенно что касается женщин",

- прокомментировала ход эксперимента первый автор работы Джули Пэток-Пекхэм.

Участников исследования разделили на две группы, одна из которых была подвержена стрессовым ситуациям, другая же нет.

После этого половине участников дали эквивалентный трем коктейлям алкогольный напиток, другой — безалкогольный, но такой же порции. Все участники имели неограниченный доступ к спиртному из бара в течение полутора часов после произошедших ситуаций.

Затем у участников измерили количество выпитого, сделав анализ крови. Выяснилось, что на фоне перенесенного стресса все участники стали пить больше, но мужчины, которые выпили спиртное, выпили больше, чем те, у кого была безалкогольная порция.

При этом после стрессовой ситуации вообще все женщины начинали пить: и те, кто изначально выпил алкогольный напиток, и те, кто пил безалкогольный.

"Нам известно, что генетика и окружение играют роль в том, станет человек алкоголиком или нет. С генетикой ничего поделать нельзя, но можно изменить внешние факторы. Как мы выяснили, стресс и нарушение контроля при употреблении спиртного тесно связаны",

- рассказала автор исследования.

По результатам этого эксперимента ученые заключили, что один только стресс уже способен повлиять на женский организм сильнее, чем на мужской, и заставить ее регулярно употреблять спиртное, даже если ранее у нее не было такой привычки.