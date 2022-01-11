Сделана первая в мире пересадка сердца свиньи человеку

Врачи медицинского центра университета штата Мэриленд в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Об этом говорится на сайте университета.

Фото: UMSOM / Reuters UMSOM / Reuters

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, который страдал неизлечимой болезнью сердца. Он получил отказ в классической операции по пересадке человеческого сердца в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная операция была его последним шансом на жизнь.

«В результате первой в своем роде операции пациенту была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя он по-прежнему чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.

Врачи подчеркивают, что проведенная операция впервые показала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом.

Ближайшие несколько недель пациент проведет под пристальным наблюдением врачей. Хирурги настроены оптимистично и полагают, что проведение подобных операций в будущем позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов.