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1 час назад

Почему женщины стареют быстрее мужчин

Не секрет, что женщины живут дольше мужчин. Но при этом у представительниц прекрасного пола более ускоренный процесс старения. О причинах этого феномена расскажет "Рамблер".

Почему женщины стареют быстрее мужчин
Фото: РамблерРамблер

Разный уровень гормонов

Эстроген отвечает за молодость женского лица, в то время как тестостерон типичен для мужчин. Высокий уровень тестостерона замедляет старение . Хотя эстроген также служит гормоном против старения, его выработка снижается быстрее, чем выработка тестостерона. Именно поэтому у женщин первыми появляются морщины.

Толщина кожи

Как утверждают дерматологи, мужская кожа на 25 процентов толще женской. Конечно, этот показатель средний и может варьироваться от человека к человеку, но общая цифра остается неизменной. Именно поэтому у мужчин меньше морщин. Зато, как правило, они глубже, чем у женщин.

Уменьшение коллагена

Во время менопаузы женщины теряют большое количество гормонов, в том числе эстрогена. Кроме того, заметно снижается уровень коллагена в организме, который составляет основу соединительной ткани, что приводит к потере эластичности кожи.

Сальные железы

На коже мужчин и женщин различное количество сальных желез и располагающихся между кожей и мышцами волосяных фолликул. Кожа мужчин обладает лучшей защитой за счет выделения большего количества кожного жира, который обладает свойствами, способствующими сохранению эластичности кожи.

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