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4 часа назад

Эффект первой ночи: почему сложно уснуть на новом месте

Многие нередко сталкиваются с таким явлением, как эффект первой ночи. Под ним подразумевается неспособность человека уснуть на новом месте. Специалисты давно изучают природу этого феномена, но лишь ученым из университета Брауна удалось выяснить, почему так происходит. Подробнее — в материале "Рамблера".

Почему сложно уснуть на новом месте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В эксперименте приняли участие 35 здоровых по клиническим показаниям добровольцев. Они должны были провести две ночи в оборудованной лаборатории с недельным перерывом между ночами. Ученые в это время исследовали активность их мозга.

В результате они обнаружили асимметрию глубины сна между левым и правым полушариями мозга. Левое полушарие не было в таком глубоком сне, как правое. Оно было более уязвимым и чувствительным к странным (и, следовательно, потенциально опасным) звукам. Через неделю, во вторую ночь в лаборатории, глубина сна между полушариями была гораздо более симметричной.

Как оказалось, когда мы засыпаем в новом, незнакомом месте, мозг распознает его как потенциально опасную среду и не дает нам полностью заснуть. Именно к такому выводу пришли ученые университета Брауна. Исследователи придумали несколько практических приемов, которые помогут преодолеть эффект первой ночи:
  • принести с собой в новое место что-нибудь знакомое: подушку, любимую пижаму или горячий напиток, который вы обычно готовите перед сном,
  • сохранять привычный режим сна: ложиться спать в то же время, что и обычно.
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