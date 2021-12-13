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3 часа назад

Почему с возрастом меняется запах тела

Недавние исследования показали, что некоторые животные, в частности мыши, могут различать по запаху возраст своих сородичей. Люди в этом вопросе ушли не далеко — у всех с возрастом тоже появляется специфический аромат. О причинах этого феномена расскажет "Рамблер".

Почему с возрастом меняется запах тела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заболевания

Чем старше человек, тем больше у него болезней. Некоторые из них способны изменить запах, например, сахарный диабет, для которого характерен аромат ацетона. Это связано с тем, что организм начинает вырабатывать большое количество кетонов. Также запах тела могут изменить гипертиреоз и заболевания печени.

Гормоны

Гормоны в организме меняются на протяжении всей жизни. У женщин это происходит как в период начала менструации, так и при наступлении менопаузы. Доказано также, что мужчины считают женщин с овуляцией наиболее привлекательными из-за запаха их тела.

Кожа

С возрастом кожа вырабатывает больше жирных кислот, из-за которых и появляется "старческий запах". Когда эти жирные кислоты начинают взаимодействовать с кислородом, начинается выработка химического вещества, известного своим кислым запахом — альдегид 2-Ноненал.

Диета

С возрастом, как правильно, меняются и пищевые привычки. Такие продукты, как рыба, специи и красное мясо, могут повлиять на запах тела. После того, как пища расщепляется в нашем организме, через пот выделяются химические вещества.

Обезвоживание

Недостаток количества воды в ежедневном рационе — еще одна причина неприятного запаха тела. Чем больше человек обезвожен, тем хуже пахнет изо рта. При этом сухость во рту — идеальное место для роста бактерий, которые и провоцируют появление запаха.

Лекарства

Некоторые лекарства, например антидепрессанты, могут повлиять на изменения запаха тела. Это связано с тем, что они увеличивают потоотделение в апокриновых железах — в подмышечных впадинах и в промежности. Когда пот смешивается с кожными бактериями, он создает провоцирует появление сильного запаха тела.

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