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3 часа назад

Ученые рассказали о трех этапах старения человека

Ученые из Стэнфордского университета рассказали о трех этапах старения человека. Статья экспертов была опубликована в научном журнале Nature Medicine.

Ученые рассказали о трех этапах старения человека
Фото: 

В ходе исследования, специалисты проанализировали анализы крови 4 263 испытуемых в возрасте от 18 до 95 лет. В результате они обнаружили, что существует три этапа старения, в процессе которых в белке кровяной плазмы происходят заметные нелинейные изменения.

Таким образом, первый период «взросления» организма заканчивается в 34 года. Следующие возрастные изменения происходят в 60 и 78 лет. Ученые уверены в том, что в будущем новый подход к изучению старения приведет к разработке действенных препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.

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