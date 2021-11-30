Екатерина Диброва: «Сегодня врач не может существовать вне науки»

7 декабря в Москве в ЦВК «Экспоцентре» пройдет первый междисциплинарный форум «Медицина молодая», организованный Международным фондом развития биомедицинских технологий им В.П.Филатова. В его работе примут участие ведущие российские ученые, организаторы здравоохранения и студенты 60 профильных вузов.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

О целях и задачах форума рассказывает сопредседатель оргкомитета, президент международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, член экспертного совета по здравоохранению при Совете Федераций Екатерина Диброва.

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- Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, о Форуме?

- Форум «Медицина молодая» — это часть большой программы Года науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации и «Российской недели здравоохранения».

Цели Форума – это поддержка и продвижении лучших молодых специалистов и их решений. Наша задача состоит в поиске свежих лиц, идей и подходов. Мы должны помочь представителям нового поколения быстро адаптировать свои решения в медицинской практике. Также мы будем решать задачи, связанные с качеством подготовки специалистов в медицине. Здесь есть большие резервы и их надо задействовать. К участию приглашено 60 профильных вузов и благодаря цифровым возможностям мероприятие получит всероссийский масштаб. В программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки, обсуждение будущего прикладной медицины и возможностей, которые открывают специалистам здравоохранения цифровые технологии. Среди докладчиков: академики РАН А.Л.Гинцбург, В.А.Ткачук, Д.Ю.Пушкарь, член-корреспондент РАН, ректор РМАНПО Д.А.Сычев.

- «Медицина молодая» - форум, направленный на поддержку молодых ученых. Насколько молодым врачам интересна фундаментальная наука? И какие направления медицины в будущем, на Ваш взгляд» будут определять ее развитие?

- Врач не может существовать вне науки. Состояться в профессии сегодня может лишь тот доктор, который следит за появляющимися в отрасли инновационными технологиями.

Уверена, что молодых врачей и клиницистов из разных регионов страны, который примут участие в нашем форуме, заинтересуют программы и разработки, которые представят известные ученые и они смогут применить их в своей работе.

Надеюсь, что форум станет ежегодным. В современной медицине благодаря глобальным технологическому и цифровому прорывам мы наблюдаем взрывной рост инноваций. По оценкам экспертов, в мире 78% медицинских организаций уже внедряют или планируют внедрять ИИ-решения.

Говоря о наиболее интересных направлениях в биомедицине – это биопротезирование, клеточные технологии, использование 3-D решений, генная терапия и целый комплекс других направлений. Биомедицина – это огромный пласт знаний, исследований и клинических практик. Наш приоритет – это биомедицинские решения, которые способны оказать комплексное воздействие на организм человека с нивелированием побочных эффектов. Именно поэтому Фонд им. В.П.Филатова выстроил долгосрочное партнерство с научными и клиническими организациями Японии, где достигнуты одни из наилучших результатов в этой области.

Пресс-служба

- С какими сложностями сталкиваются молодые ученые при продвижении своих предложений и чем им может помочь ваш фонд?

- Молодые специалисты в первую очередь нуждаются в прямом диалоге и в эффективном наставничестве. Во времена СССР существовала система распределения. Тогда каждый выпускник ВУЗа получал гарантированное место работы, где он мог предложить и внедрить свои разработки. Сегодня многие лишены такого ресурса.

В рамках Форума пройдет форсайт – сессия «Вы нужны России», посвященная трудоустройству. В ней примут участие организаторы здравоохранения, Российская академия непрерывного образования, НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения Москвы, Деловая Россия, АНО «Национальные приоритеты», ведущие медицинские центры - словом, все те, кто нуждается в профессиональных кадрах. Молодым врачам, студентам, аспирантам после экспертной оценки их проектов будет предложено сотрудничество от ведущих клиник и лабораторий, представлены различные варианты наставничества

Также в рамках Форума пройдет конкурс работ, в виде научно-творческих эссе, учрежденный нашим фондом и партнерами форума. Заявлено 5 номинаций и премиальный фонд конкурса. На него уже поступило 65 заявок. Сейчас экспертная комиссия работает над определением самых сильных и актуальных. Думаю, этот конкурс также будет ежегодным, что станет хорошим стимулом для молодых врачей.

- Вы возглавляете Фонд биомедицинских технологий. Какие биоинновации наиболее востребованы в медицинской практике?

- Наш фонд назван в честь выдающегося ученого Владимира Петровича Филатова – создателя и основоположника биомедицинских технологий, которые завоевали мировое признание и активно применяются во многих странах. В Японии, например, на основе технологий, предложенных В.П.Филатовым, созданы безопасные высокоэффективные биофармацевтические средства, произведенные по международным стандартам GMP.

Приоритетное направление нашей работы – полипептидная терапия. Мы давно занимаемся этой темой и законодателями мнений в этой области являются эксперты Фонда им. В.П.Филатова.

Наибольшую востребованность полипетиды получили в антивозрастной медицине, но с не меньшим успехом могут применяться в офтальмологии, гинекологии, хирургии, гепатологии, гастроэнтерологии, дерматологии и т.д.

Мы отмечаем большой интерес к этой теме со стороны медицинского сообщества. Исследования в области полипептидной терапии ведутся в Сеченовском университете, в НМИЦ им. Кулакова. Полипептидам посвящают свои работы многие студенты.

Наш фонд работает в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами – в первую очередь с Токийским университетом. Мы изучаем опыт японских коллег, но наша цель – не экспортировать, а создавать новые продукты в своей стране. Благо, идей в России достаточно. Не секрет, что зарубежные коллеги охотно приезжают к нам на конференции и буквально перехватывают наши инициативы. Нередко в иностранных новинках мы узнаем свои идеи, которые не смогли быстро внедрить в производство. Так быть не должно. На наших инновационных фармацевтических предприятиях, которых сегодня в России немало, можно реализовать любые идеи. Главное – соединить науку с производством и обеспечить финансовую поддержку перспективных продуктов.

- Вы несколько лет прожили в Японии и много общаетесь с японскими учеными. Применима модель японского долголетия в России?

- Когда Президент поставил цель войти в клуб стран 80+ мы стали изучать стандарты жизни японских долгожителей. И оказалось, что долголетие – это целая философия, где в основе поиск гармонии и позитивных эмоций. Конечно, биомедицинские продукты здесь играют большую роль. Но также для долгой продуктивной жизни большое значение имеет ментальное здоровье и порядок приоритетов – в частности, уважение и почитание старших.