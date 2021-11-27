Что порождает в мужчине «инстинкт убийцы»

Заставляющие в стрессовой ситуации учащённо биться сердце органические биологически активные вещества адреналин и норадреналин, мобилизуя организм для ликвидации угрозы, часто называются исследователями гормонами, порождающими «инстинкт убийцы».

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И адреналин, и норадреналин принадлежат к группе катехоламинов, образующихся из аминокислоты фенилаланил, из которой под действием определённого фермента получается аминокислота тирозин. Именно в её составе среди прочих веществ содержится ДОФА, являющийся обязательным элементом для формирования дофамина, который под воздействием витамина С, участвующего в реакции гидроксилирования, преобразуется в гормоны адреналин и норадреналин.

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Станислав Корниенко в статье «Химия эмоций» отмечает, что в шоковой обстановке организм запускает альтернативный способ выработки этих гормонов «хищника», для этого из гипоталамуса в кровь начинает поступать кортикотропин, который, добравшись до надпочечников, запускает синтез адреналина и норадреналина.Концентрация этих гормонов в крови прямо пропорциональна уровню опасности и стресса, в которой находится человек. Чем серьёзнее тревога, тем больше их секреция, усиливающаяся к тому же при ожогах, травмах, нервных напряжениях и пограничных состояниях.

Эксперименты, в ходе которых у животных удаляли мозговое вещество надпочечников, показали, что, не имея возможности генерировать адреналин и норадреналин, подопытные теряли способность противостоять угрозам.

Именуемый гормоном стресса адреналин за считанные мили секунды помогает организму сориентироваться перед лицом опасности, позволяя человеку быстро принимать решения и притупляя чувство боли при травмах. Блокируя воздействие шока, адреналин за счёт сужения кровеносных сосудов повышает мышечный тонус, давая возможность личности в экстремальной ситуации увеличить скорость бега, приумножить выносливость или поднимать большой вес.

Помогающий эффективно приспособиться к опасности адреналин способствует повышению уровня психической энергии и физической активности, проявляя при этом ярко выраженное противовоспалительное и противоаллергическое действие.Охарактеризовать ответную реакцию организма на выброс адреналина можно фразой «Бей и беги».

Что касается норадреналина, то его слоган имеет более агрессивное звучание – «Нападай и защищайся». Оказывая на организм мощнейшее мобилизационное воздействие, он вызывает ощущение ярости, злобы, ярости, произвола и отваги.Психолог Патрисия Санчес Сейсдедос отмечает, что, провоцируя экстренное переустройство функций, направленное на оптимизацию взаимодействия организма с окружающей средой в чрезвычайных обстоятельствах, норадреналин может выступать как в качестве гормона, так и в роли нейромедиатора.Это биологически активное вещество придаёт человеку ощущение уверенности и подталкивает его к исполнению определённых рискованных действий, приумножая его психологическую устойчивость и физическую силу.

Производящийся по мере необходимости и исчезающий сразу после рассеивания шока, норадреналин адаптирует организм к стрессовым ситуациям, облегчая поиск ответов на решение не только экстремальных, но и повседневных задач.В отличие от адреналина, основное физиологическое действие норадреналина заключается в сужении кровеносных сосудов и повышении артериального давления.

Подавляя чувство страха, вызывая прилив сил и повышая степень агрессии, норадреналин усиленно вырабатывается при стрессе, кровотечении и тяжёлой физической работе.

Если в крови человека фиксируется высокий уровень норадреналина, то параллельно отмечается снижение его аналитических способностей и зрительной концентрации. В этом случае мозг начинает путать реальные и воображаемые события, и именно поэтому возбуждённые игроманы продолжают методично просаживать деньги в казино.

Среднее количество этого гормона в крови способствует позитивному восприятию окружающей действительности, общей бодрости организма и хорошему настроению.

Недостаток норадреналина погружает человека в апатию, скуку и даже глубокую депрессию, выбраться из которой можно только при помощи витаминов, содержащих железо, цинк, марганец, селен и медь. Кроме того, повысить уровень норадреналина можно такими естественными действиями, как экстрим или просмотр фильма ужасов.

Примечателен тот факт, что в живой природе норадреналин в большом количестве производится в надпочечниках хищников (тигры, львы) и практически полностью отсутствует у их предположительных жертв (морские свинки, кролики).

Несмотря на очевидную взаимосвязь и сходное влияние на организм, гормоны адреналин и норадреналин имеют ряд принципиальных различий.

Стоит отметить, что после скачка концентрации адреналина человек ощущает чувство эйфории, чего не происходит при выбросе в кровь норадреналина.

Несмотря на то, что оба эти гормона способны вызвать дрожание подбородка и конечностей, известное как тремор, только адреналин способствует стимулированию секреции биологически активных веществ передней доли гипофиза.

Благодаря адреналину у человека наблюдается подъём только систолического (верхнего сердечного) давления, в то время как норадреналин содействует повышению систолического и диастолического давления, а также периферического сосудистого сопротивления.

Кроме того, сосудосуживающий эффект, наступающий от воздействия норадреналина, выше, чем от адреналина, хотя его продолжительность действия вдвое дольше.

Существует пока не подтверждённое предположение, что выброс адреналина в кровь происходит при вынужденных обстоятельствах, а всплеск норадреналина фиксируется при добровольном вовлечении себя в экстремальную ситуацию.Другими словами, если человек боится воды, но осознанно заходит в море, чтобы перебороть свой страх и поплавать, у него будет повышаться норадреналин, а если его ради забавы насильно бросить в воду, то у него зашкалит адреналин.

Шведские учёные из Каролинского института, проанализировав гены 895 финских заключённых, обнаружили удивительную закономерность: у всех злоумышленников, осуждённых за особо тяжкие преступления, был выявлен мутированный ген фермента моноаминоксидазы А MAOA.

Зачастую эту вариацию MAOA, вызывающую патологическую агрессию, называют «геном преступника». Находится он в X-хромосоме. У девочек, имеющих две подобные хромосомы, меньше шансов стать «прирождёнными преступниками», чем у мальчиков, у которых она всего одна.

Кроме того, в результате этого исследования был идентифицирован ещё один подобный ген – разновидность кадхерина 13 (CDH13), который заставляет индивида совершать чрезвычайно жестокие поступки.