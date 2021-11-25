«"Медицина молодая" поможет новому поколению ученых»

7 декабря 2021 года в рамках проведения «Года науки и технологий в России», объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2021 и «Российской недели здравоохранения» в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» впервые пройдет Междисциплинарный форум «Медицина молодая». Его организаторами выступили Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П.Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Медицина молодая» – это уникальная площадка, которая призвана объединить опыт молодых ученых и врачей с результатами ведущих научных школ отечественной медицинской науки. Идею форума активно поддержали профильные федеральные органы законодательной и исполнительной власти, отраслевые объединения, ассоциации и высшие учебные заведения.

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«За прошедшие два года человечество особенно остро ощутило ценность профессии медицинского работника. Ежедневно мы видим настоящие подвиги людей, которые спасают миллионы жизней, разрабатывают новые лекарства, ведут исследовательскую работу. В Год науки и технологий для развития медицинских исследований реализуется целый комплекс мер национального проекта "Наука и университеты". Идет обновление приборной базы, выделяются гранты на проведение научных исследований, создаются молодежные лаборатории, медицинские университеты включаются в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". "Российская неделя здравоохранения – 2021" и форум "Медицина молодая" позволят молодым ученым, врачам – представителям профильных вузов – обсудить эффективность реализуемых мер, обменяться опытом и представить свое видение перспектив развития российской медицины», – прокомментировал заместитель председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

К участию приглашено 60 профильных вузов и благодаря цифровым возможностям мероприятие получит всероссийский масштаб. Как пояснила президент Фонда биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва, в программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки, обсуждение будущего прикладной медицины и возможностей, которые открывают специалистам здравоохранения цифровые технологии. Среди докладчиков, заявленных в программе форума, академики РАН А.Л.Гинцбург, В.А.Ткачук, Д.Ю.Пушкарь, член-корреспондент РАН, ректор РМАНПО Д.А.Сычев. Наравне с крупнейшими учеными и организаторами медицины в дискуссии примут участие лучшие представители молодого поколения отечественной науки, а также представители институтов развития.

Стратегической научно-клинической площадкой «Медицины молодой» станет биомедицинский модуль «Полипептидная терапия. Новые возможности для России». По мнению Екатерины Дибровой, такой выбор обусловлен высоким интересом, который вызвал первый форум по полипептидам. В нем участвовали более 1000 специалистов большинства регионов России, стран СНГ, врачи из стран Европы и Юго-Восточной Азии. В то же время сама биомедицина является на сегодня важнейшим вектором как научного поиска, так и высоких клинических достижений. Ключевыми спикерами здесь заявлены главные внештатные специалисты Минздрава РФ О.М.Драпкина, Н.Н.Потекаев, Г.Е.Иванова, а также авторитетные исследователи и клиницисты из России, Японии и Франции.

В центре внимания экспертов и молодых ученых будут вопросы будущего биомедицинских технологий в системе национального здравоохранения, возможности полипептидной терапии в медицинской реабилитации, биомедицинские технологии и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии, а также инновации и биомедицинские технологии в антивозрастной медицине.

По словам президента Фонда им. В.П.Филатова, посылом в будущее станет вручение премий в приоритетных для медицины номинациях молодым ученым, аспирантам, научным работникам, специалистам и кандидатам наук, не достигшим возраста 30 лет. Именные премии вручат лауреатам ведущие институты развития: СберЗдоровье, СберМедИИ. За достижения в области биомедицины и полипептидной терапии именную награду вручит Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П.Филатова. Музей медицины Сеченовского Университета отметит вклад в изучение традиций отечественной медицины.

Также одним из основных блоков Форума станет форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских специалистов» при партнерской поддержке АО «Экспоцентра», АНО «Национальные приоритеты», ФГБОУ ДПО РМАНПО, ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и Ассоциации управленцев здравоохранения и Комитета по медицинским услугам в «Деловой России».

Эксперты обсудят ключевые вопросы подготовки, профессионального развития и поддержки молодых специалистов.