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Почему пожилые так тепло одеваются

Катерина Саломе
35 минут назад

На улицах нередко можно встретить укутанных в несколько слоев одежды пенсионеров. Причем температура воздуха роли особой не играет: многие надевают шапки, платки, носки и прочие атрибуты гардероба даже в теплое время года. С чем связан этот феномен, попробовал разобраться "Рамблер".

Почему пожилые так тепло одеваются
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С годами в организме человека замедляется обмен веществ. В связи с этим у пожилых засоряются кровеносные сосуды, соответсвенно, кровь становится более густой. Такая кровь плохо проходит в мелкие капилляры, которых очень много в конечностях, а потому они не прогреваются до нужной температуры.

У человека создается впечатление, что у него мерзнут сначала ноги и он старается держать их в тепле. Потом такое состояние поднимается выше, в следствие чего повязывается теплый платок на поясницу и надевается жилет.

Кроме того, многие пенсионеры страдают от артрита и ревматизма. Из-за этого даже при малейшем похолодании очень ломит суставы.

Артрит — заболевание, которое провоцируется инфекцией, сбоем в работе иммунной системы или обмена веществ. Основным признаком артрита является воспалительный процесс: припухлость, покраснение кожи и повышение температуры в области пораженного сустава.

Ревматизм — системное инфекционно-аллергическое заболевание, при котором происходит поражение соединительной ткани, главным образом сердечно-сосудистой системы и суставов, а также внутренних органов и центральной нервной системы.

Также важным моментом является уменьшение мышечной массы. Из-за этого хуже получается дрожать. Без качественной дрожи не получается согреться. А так как с возрастом снижается аппетит, пенсионеры начинают потреблять меньше пищи. Чем меньше еды поступает в организм — тем меньше энергии и тепла.

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