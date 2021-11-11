Почему у врачей неразборчивый почерк

Непонятные каракули, которыми пишут врачи, давно уже стали легендой. Знающие люди говорят, что это проблема не только наших медиков. Неразборчивым почерком пишут врачи во всем мире и с этим придется мирить. Существует множество гипотез насчет этого явления, но мы предлагаем вам мнение ученых. Оказывается, врачебный почерк имеет вполне научное объяснение.

Кое-кто считает, что неразборчивым почерком медики пишут специально. Есть мнение, что это некий секретный код, помогающий сохранять врачебную тайну. Но заговор докторов не существует и неразборчивый почерк связан с целым рядом причин разного характера.

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Истоки проблемы

Почерк одного врача может разобрать только другой врач или фармацевт. К сожалению, так происходит не всегда и ошибки в прочтении дорого обходятся. Согласно статистике, в США ежегодно умирает из-за почерка медиков около 7000 пациентов. Учтите, что в этой стране львиная доля документации ведется в цифровом виде. Страшно подумать, сколько жертв почерка у нас, ведь все врачи продолжают писать назначения и рецепты. Так что в безопасности только те, кого врач лечит смехом.

Почему врачи так пишут, рассказала психолог и графолог из Института графоанализа Инессы Гольдберг Виктория Косогова. Эксперт в области почерка говорит, что начинается все еще в медицинском институте. Студенту-медику приходится ежедневно усваивать огромное количество информации. Более того, ее нужно записать в конспект.

Необходимость быстро писать портит почерк студентов. Медики в процессе обучения развивают скорость восприятия и навык анализировать информацию. Они приобретают важную способность складывать из разрозненных симптомов мозаику клинической картины. Как это ни странно, платят они за это ухудшением почерка, который становится схематичным.

Как работа портит почерк

С началом врачебной практики все усугубляется. Медик вырабатывает профессиональную интуицию. Графологи говорят, что это качество добавляет в почерк врача нитевидность. Волнистые линии, нередко прерывистые, в которые превращается написанная фраза, делают почерк еще аморфнее.

Далее у многих врачей наступает этап эмоционального отчуждения от пациентов. Это случается, к счастью, не всегда. В таком состоянии врач остается равнодушным к переживаниям пациента, касающимся его болезни. Доктору это помогает сохранить хладнокровие, но пациентов такой подход пугает. Особенно чувствительны к равнодушию врачей дети. Для которых поход в больницу уже большой стресс и они хотят получить моральную поддержку.

Потеря эмоциональной составляющей также сказывается на почерке. От этого страдает средняя зона букв, где расположены перемычки и завитки многих букв. После чего почерк становится похож на кривую кардиограммы. Дополнительно влияют на качество почерка раздражительность, усталость, нетерпение. Эти факторы вызывают появление так называемых «выбросов». Это резкие штрихи или угловатые элементы в большом количестве.

Вне всякого сомнения, влияет на почерк и необходимость много писать. Виктория Косогова, основываясь на собственных наблюдениях, определила самых неразборчиво пишущих специалистов. Графолог считает, что самые проблемные почерки у терапевтов, хирургов и ортопедов.