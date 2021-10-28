Почему некоторые народы никогда не пьянеют

Иногда о каком-то человеке, который всегда в хорошем настроении, бодр, свеж и доволен жизнью, мы, независимо от его возраста, говорим «вечно молодой и вечно пьяный». Мы оставим пока без внимания первое определение и обратимся ко второму. Что касается «вечно пьяного», то никакая это не метафора, так как в организме каждого человека всегда присутствует алкоголь: и он не попадает в него извне, а вырабатывается в клетках.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эндогенный алкоголь (внутренний алкоголь) – наш природный источник энергии, наш главный помощник в нормализации работы центральной и периферической нервных систем, увеличении скорости процессов метаболизма, поддержании эластичности стенок сосудов. Только внутренний алкоголь помогает нам более легко переносить физические, умственные и эмоциональные нагрузки. А еще с его помощью образуются гормоны счастья – эндорфины. Поэтому у кого их больше – тот и будет «молодым и вечно пьяным».

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В организме каждого человека присутствуют ферменты, называемый алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа. Они отвечают за переработку внутреннего и, при необходимости, внешнего алкоголя. Если бы их не было, мы все еще при рождении получили бы алкогольную интоксикацию. После перенесенного стресса или физических нагрузок количество внутреннего алкоголя снижается, а вот если вы переполнены позитивными эмоциями, синтез внутреннего алкоголя в клетках возрастает. Исследовательские работы в этом направлении велись в Сибирском государственном медицинском университете, других медвузах России.

На снижение внутреннего алкоголя влияет употребление «внешнего». И вот тут многие ошибочно делают вывод, что из-за недостатка ферментов алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы в организме некоторых народов их представители подвержены алкоголизму больше, нежели люди других национальностей. Кто-то даже ввел в обиход такое понятие, как ген алкоголизма.

Народности, проживающие в теплых странах, веками питались фруктами, которые, перезревая, вырабатывают алкоголь. В их организме ферменты, ответственные за переработку алкоголя, начали свое появление задолго до того, как человек стал существом разумным. Поэтому самыми устойчивыми к алкоголю считаются южноамериканские индейцы. Их ферменты настолько активны, что попавший в организм алкоголь выводится у 80 процентов из них быстрее, чем они успевают опьянеть. Поэтому большинство представителей этого народа вообще не видят смысла в употреблении спиртных напитков.

Если где-нибудь на Дальнем Востоке понаблюдать в баре за людьми разных национальностей, то не трудно заметить, что азиаты пьянеют намного быстрее, чем европейцы, но они же намного быстрее и трезвеют.

Все дело опять в скорости ферментов. Скорость алкогольдегидрогеназы здесь быстрая – отсюда быстрое опьянение, а вот ацетальдегиддегидрогеназы – медленная, значит, алкоголь не перерабатывается в нужное время и не выводится. Наступает интоксикация. То есть, не успев ощутить эйфории от выпитого, эти люди сразу же попадают в стадию похмелья. После такого лишний раз выпить вряд ли захочется. Исследования корейских, японских, вьетнамских ученых доказали, что по сравнению с европейскими в их странах алкоголики встречаются более чем в 90 раз реже.

Доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская утверждает, что эти качества вьетнамцев, корейцев, японцев и китайцев ошибочно приписали северным народам России. На самом деле схожи с ними только якуты, у которых выпитый алкоголь превращается во вредный ацетальдегид от тридцати до ста раз быстрее, чем у европейцев. А вот чукчи, кеты, ненцы в этом плане очень схожи с европейцами.

Но даже у европейцев картина активности ферментов будет неоднородной. Так, ученые Института общей генетики совместно со своими зарубежными коллегами установили, что активность ферментов, которая не позволяет развиваться алкоголизму, присуща не более восьми процентам жителей Восточной Европы, не более 10% – русских, чуть менее 18 % чувашей и вообще ни одной народности в Западной Европе. Как исключение называются шведы, у которых скорость работы ферментов схожа с русскими.

Межнациональные и межрасовые браки очень сильно изменили свойства, присущие организму того или иного народа. Поэтому среди людей любой национальности могут встретиться те, кто после употребления алкоголя чувствуют себя отлично и безболезненно приходят в норму, и те, самочувствие которых оставлять желать много лучшего.