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Раскрыт механизм работы пенициллина

Lenta.ru
2 часа назад

Международная команда исследователей выяснила, что бета-лактамные антибиотики, к которым относится пенициллин, убивают метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), создавая дыры в клеточных стенках. Раскрывающая механизм работы антибиотиков статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раскрыт механизм работы пенициллина
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Науке уже было известно, что действие бета-лактамных антибиотиков основывается на подавлении роста клеточных стенок. Однако, как антибиотики убивают бактерии, оставалось загадкой. Для начала специалисты из Макмастерского, Масарикова, Сямыньского и Шеффилдского университетов построили простую модель того, как расширяется во время роста и деления бактерии клеточная стенка. Построенную на ее основе гипотезу о механизме работе антибиотиков проверили рядом молекулярных подходов, в том числе с помощью атомно-силовой микроскопии высокого разрешения.

«Наше исследование показало, что антибиотики формируют небольшие отверстия в клеточной стенке, которые постепенно в ходе ассоциированного с ростом процесса увеличиваются, в итоге убивая бактерию. Мы также обнаружили некоторые ферменты, которые участвуют в формировании отверстий», — рассказал один из исследователей, профессор Шеффилдского университета Саймон Фостер.

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