Раскрыт механизм работы пенициллина

Науке уже было известно, что действие бета-лактамных антибиотиков основывается на подавлении роста клеточных стенок. Однако, как антибиотики убивают бактерии, оставалось загадкой. Для начала специалисты из Макмастерского, Масарикова, Сямыньского и Шеффилдского университетов построили простую модель того, как расширяется во время роста и деления бактерии клеточная стенка. Построенную на ее основе гипотезу о механизме работе антибиотиков проверили рядом молекулярных подходов, в том числе с помощью атомно-силовой микроскопии высокого разрешения.