Раскрыт механизм работы пенициллина

Международная команда исследователей выяснила, что бета-лактамные антибиотики, к которым относится пенициллин, убивают метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), создавая дыры в клеточных стенках. Раскрывающая механизм работы антибиотиков статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.