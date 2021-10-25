Найдено полезное свойство холода

Специалисты из Швейцарии выяснили, что в холодных условиях влияющая на развитие рассеянного склероза вредная активность иммунной системы ослабляется. Посвященная полезному свойству холода статья исследователей опубликована в журнале Cell Metabolism.

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Рассеянный склероз — наиболее широко распространенное аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При нем клетки иммунной системы разрушают миелин — защитную «оболочку» нейронов, играющую важную роль в передаче сигналов. Это ведет к неврологическим нарушениям, в частности, параличу.

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«Защитные механизмы нашего тела против неблагоприятной среды энергозатратны. При активации нескольких они могут быть ограничены взаимным влиянием», — отмечает ведущий автор работы, профессор Женевского университета Мирко Трайковски.

Ученые предположили, что добавление такой энергозатратной программы может смягчить иммунный ответ и, соответственно, течение рассеянного склероза. Для проверки своей гипотезы они начали понижать среднюю температуру среды обитания мышей с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом — аналогом рассеянного склероза у грызунов, — пока та не достигла десяти градусов Цельсия.

«После нескольких дней мы увидели как отчетливое уменьшение клинической тяжести болезни, так и снижение объема демиелинизации в центральной нервной системе», — рассказал один из исследователей, профессор Женевского университета Дорон Мерклер.

Притом что животные поддерживали уровень температуры своего тела на нормальном уровне, ученые нашли, что симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата у них заметно уменьшались.

Исследователи выяснили, что холод снижает способность антигенпрезентирующих моноцитов «инструктировать» Т-клетки распознавать чужеродные элементы. При аутоиммунных заболеваниях антигены «своих» клеток путаются с чужеродными. Необходимость поддерживать температуру тела при холоде забирает ресурсы у иммунной системы, тем самым ослабляя симптомы рассеянного склероза.