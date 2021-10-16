Почему успешными становятся мужчины с низким тестостероном

В 2009 году ученые из университета Цюриха провели исследования, которые показали, что пониженная концентрация тестостерона в крови приводит к выработке у мужчины таких качеств, как бережливость, склонность к накопительству. Такой человек может хранить деньги, накапливать их, но вряд ли станет ими рисковать.

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Профессор Джеймс Даббс из университета штата Джорджия исследовал на предмет содержания тестостерона образцы слюны мужчин самых разных профессий. Выяснилось, что у наиболее успешных мужчин уровень тестостерона был выше. По-видимому, тестостерон «отвечает» за амбиции.

Какие же профессии чаще всего выбирают мужчины с пониженным содержанием тестостерона?

Банкиры. Но такой мужчина скорее будет занимать наемный, пусть и высокий пост, чем станет владельцем банка.

Священники. Даббс связывает это с пониженным стремлением к светскому успеху и слабой сексуальной активностью.

Дегустаторы. Считается, что лучшие дегустаторы в мире – это японцы. Уровень тестостерона у японских мужчин в среднем ниже, чем у европейцев, и это влияет на развитие вкусовых рецепторов.

Офисные клерки и фрилансеры. Если мужчина выбирает спокойную работу, связанную с необходимостью постоянно подчиняться требованиям начальства, хозяев или заказчиков и не связанную с активным поиском и обработкой клиентов (например, веб-дизайнер, программист, делопроизводитель), то, скорее всего, его уровень тестостерона не очень высок. У него нет особых амбиций, и его вполне устраивает стабильный доход, который он получает за выполнение чужих заданий и заказов.