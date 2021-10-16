Почему успешными становятся мужчины с низким тестостероном

В 2009 году ученые из университета Цюриха провели исследования, которые показали, что пониженная концентрация тестостерона в крови приводит к выработке у мужчины таких качеств, как бережливость, склонность к накопительству. Такой человек может хранить деньги, накапливать их, но вряд ли станет ими рисковать.
Профессор Джеймс Даббс из университета штата Джорджия исследовал на предмет содержания тестостерона образцы слюны мужчин самых разных профессий. Выяснилось, что у наиболее успешных мужчин уровень тестостерона был выше. По-видимому, тестостерон «отвечает» за амбиции.
Какие же профессии чаще всего выбирают мужчины с пониженным содержанием тестостерона?
Банкиры. Но такой мужчина скорее будет занимать наемный, пусть и высокий пост, чем станет владельцем банка.
Священники. Даббс связывает это с пониженным стремлением к светскому успеху и слабой сексуальной активностью.
Дегустаторы. Считается, что лучшие дегустаторы в мире – это японцы. Уровень тестостерона у японских мужчин в среднем ниже, чем у европейцев, и это влияет на развитие вкусовых рецепторов.
Офисные клерки и фрилансеры. Если мужчина выбирает спокойную работу, связанную с необходимостью постоянно подчиняться требованиям начальства, хозяев или заказчиков и не связанную с активным поиском и обработкой клиентов (например, веб-дизайнер, программист, делопроизводитель), то, скорее всего, его уровень тестостерона не очень высок. У него нет особых амбиций, и его вполне устраивает стабильный доход, который он получает за выполнение чужих заданий и заказов.
Такие мужчины редко занимают руководящие должности и выбирают экстремальные профессии типа спортсмена или каскадера. А вот среди адвокатов и менеджеров по продажам много мужчин с повышенным содержанием тестостерона. Для этих профессий необходимы импульсивность и качества игрока.