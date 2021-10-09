Названа причина позднего появления зубов мудрости

Исследователи из США показали, что время появления моляров у человека определяется соотношением между ростом челюстей и изменением положения жевательных мышц и челюстных суставов. Называющая причину позднего появления зубов мудрости статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

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Три моляра — служащих для перетирания пищи больших коренных зуба — вырастают в 6, 12 и 18 лет. Так называемые зубы мудрости появляются у человека относительно поздно по сравнению с другими приматами: для сравнения, у наши ближайших родственников, шимпанзе, они вырастают в 3, 6 и 12 лет соответственно.

Исследователи из Университета штата Аризона создали 3D-модели черепов 21 примата на протяжении всего периода их роста. Приняв во внимание скорость роста челюстей, исследователи показали, что появление каждого моляра обуславливается чрезвычайно точным соотношением места и времени — он должен появиться так, чтобы не мешать работе параллельно растущих височно-нижнечелюстных суставов. Если зуб вырастает «не по расписанию», то при жевании он будет наносить урон челюстному суставу и тем самым нарушать работу всего жевательного аппарата. Кроме того, выяснилось, что появление моляров зависит от начала и продолжительности роста челюстей, которое у приматов зависит от продолжительности жизни.