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Разработан метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи из Великобритании разработали новый метод пассивного измерение мозговой активности, который позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях. Статья исследователей опубликована в журнале Brain.

Разработан метод ранней диагностики болезни Альцгеймера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Болезнь Альцгеймера — причина около 60 процентов случаев слабоумия. В настоящее время она зачастую выявляется с помощью тестов на память, которые нередко оказываются необъективными. Ранняя же диагностика болезни Альцеймера поможет сделать более эффективными медикаментозное лечение и корректировку образа жизни.

В ходе разработанного учеными из Батского, Бристольского и Кентского университетов теста Fastball людям с надетым энцефалографическим шлемом показывают быстро сменяющиеся изображения. В это время у них измеряют мозговые волны. В то время, как картинки постепенно меняются, специалисты по изменению электоэнцефалограмм выявляют, запомнил ли человек перемены.

Метод позволяет зафиксировать даже небольшие изменения в мозговых волнах. Измерение полностью пассивное — участнику не требуется понимать задание или отвечать на вопросы. Предварительное испытание на 60 людях — молодых, взрослых и пациентов с болезнью Альцгеймера — показало, что последние демонстрируют в ходе теста низкие результаты, отмечают ученые.

По оценкам исследователей, их новый метод позволит сократить срок, на котором выявляется болезнь, на пять лет. В настоящее время они готовятся к проведению лонгитюдных (долгосрочных) клинических испытаний своего метода

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