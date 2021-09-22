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Иммунную систему заставили побеждать рак

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Ученые США выявили новый способ побеждать раковые опухоли, которые подавляют противоопухолевые иммунные клетки в непосредственной близости от пораженной ткани. Оказалось, что крупные секреторные клетки (клетки Клара) выделяют антииммуносупрессивные факторы, которые подавляют опухолевые клетки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Cancer.

Иммунную систему заставили побеждать рак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи определили набор антииммуносупрессивных факторов, которые могут секретироваться клетками Клара, выстилающими дыхательные пути в легких. Эти факторы ингибируют сильнодействующие иммуносупрессивные клетки, называемые миелоидными супрессорными клетками (MDSC), которые помогают опухолям избежать противоопухолевого иммунного ответа.

Ингибирование MDSC привело к увеличению количества противоопухолевых Т-клеток в месте опухоли и значительно повысило эффективность иммунотерапии c помощью иммуноглобулина PD1. Используя мышиную модель немелкоклеточного рака легкого, наиболее распространенной формы рака легкого, ученые впервые установили, что этот эффект достигает максимума при умеренной дозе радиации, а число выживших мышей увеличилось в четыре раза и достигло 40 процентов. Радиация заставляет крупные секреторные клетки вырабатывать антииммуносупрессивные факторы.

Исследователи обнаружили, что можно заменить излучение коктейлем из восьми таких факторов и получить тот же антииммуносупрессивный эффект. В настоящее время ученые собираются определить, какие молекулы наиболее важны для ингибирования MDSC и повышения эффективности лечения рака.

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