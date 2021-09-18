Ученые создали почку, которая работает сама по себе

Американские ученые создали и испытали прототип искусственной почки — она может работать на естественном движении крови в организме. В результате ей не нужны внешние источники питания или насос.
В организме человека почки отвечают за несколько жизненно важных функций. Это удаление токсинов и продуктов жизнедеятельности из крови, регуляция кровяного давления и многое другое. При проблемах с почками помогает диализ, заменяющий основные функции органа, но терапия создает пациентам много неудобств.
Ученые уже давно пытаются создать искусственную почку, которая помогла бы пациентам обойтись без диализа и приема медикаментов. Такой прототип представили исследователи из Калифорнийского университета Сан-Франциско — и он уже прошел первые испытания.
Искусственная почка состоит из двух частей. Это гемофильтр из кремниевых мембран, которые могут очищать кровь от продуктов жизнедеятельности, и биореактор с настоящими клетками, регулирующими метаболические функции организма. Система работает благодаря соединению с двумя артериями пациента.
Ученые уже решили несколько важных проблем. Они сделали так, чтобы иммунная система не атаковала чужеродные клетки в биореакторе, — значит, пациентам не придется принимать иммунодепрессанты. Не понадобятся и препараты для разжижения крови.
Главное отличие новой разработки от прошлых — отсутствие необходимости в насосе или внешних источниках питания. Почка работает благодаря естественному движению крови в организме. Исследователи доказали это на первых доклинических испытаниях органа и собираются продолжать тестирование.