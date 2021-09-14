Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Выявлены новые признаки деменции

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Исследователи из Японии выявили метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выявлены новые признаки деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Окинавского института науки и технологи проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Исследователям удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для анализа.

Специалисты измерили уровни содержания в крови 124 продуктов обмена веществ и обнаружили 33 маркера, изменение в концентрации которых коррелировало с деменцией. Содержание семи из них у пациентов со слабоумием увеличивалось, а 26 — уменьшалось. 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, никогда ранее не ассоциировались с деменцией.

Те метаболиты, содержание которых увеличивалось, были обнаружены в плазме и имеют схожую структуру. Некоторые из них оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, что, по мнению ученых, может быть вероятной причиной развития деменции. Шесть из метаболитов, содержание которых сокращалось, были антиоксидантами и имелись в большом количестве у здоровых пожилых людей. Остальные соединения, по мнению ученых, играют роль в доставке питательных веществ и защите нейронов.

Наука,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители