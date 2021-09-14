Выявлены новые признаки деменции

Исследователи из Японии выявили метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ученые из Окинавского института науки и технологи проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Исследователям удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для анализа.

Специалисты измерили уровни содержания в крови 124 продуктов обмена веществ и обнаружили 33 маркера, изменение в концентрации которых коррелировало с деменцией. Содержание семи из них у пациентов со слабоумием увеличивалось, а 26 — уменьшалось. 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, никогда ранее не ассоциировались с деменцией.