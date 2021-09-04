Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученый предупредил о пробуждении новых вирусов

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг предупредил о том, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты может пробудить древние вирусы, которые несут непредсказуемые последствия для человека. Его слова приводит РИА Новости.

Ученый предупредил о пробуждении новых вирусов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил в рамках Восточного экономического форума, что тающие льды в тайге и тундре Сибири сохранили неожиданные болезни, и призвал обратить внимание на связанные с этим риски, чтобы мировое сообщество было готово быстро отреагировать на подобные вызовы.

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — подчеркнул Рае Квон Чунг.

Наука,Рая Чунг,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители