Ученый предупредил о пробуждении новых вирусов

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — подчеркнул Рае Квон Чунг.