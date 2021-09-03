Как кишечник влияет на психику

Наш организм намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Некоторые органы на первый взгляд абсолютно разные, но на самом деле тесно связаны. Ощущали ли вы, например, когда-нибудь «бабочек в животе»? Эти чувства говорят о том, что мозг и кишечник в организме тесно связаны. Как же они взаимодействуют друг с другом и как это влияет на наше поведение, расскажет "Рамблер".

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Как связаны мозг и кишечник?

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Засоренный кишечник — это предвестник многих болезней, в том числе и проблем с мозгом. Ведя борьбу с последствиями, не стоит забывать и о первопричинах.

Нейроны представляют собой клетки мозга и центральной нервной системы. Они отвечают за наши действия и особенности поведения. В мозге около 100 миллиардов нейронов, в то время как в кишечнике их 500 миллионов. Именно через эти клетки два органа "общаются" между собой. Один из самых больших связующих звеньев называется блуждающим нервом.

Этот элемент напрямую относится к функции кишечника в стрессовых ситуациях. При этом с блуждающим нервом связан не только сам кишечник, но микроорганизмы, живущие в нем. Исследования показали, что сильные переживания вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. В то время как эксперименты на мышах показывают, что кормление грызунов пребиотиком снижает влияние стресса на организм. Если блуждающий нерв был отрезан, такого эффекта не наблюдалось.

Пробиотики (не стоит путать с пребиотиками) очень полезны для здоровья. Их еще называют психобиотиками. Пробиотики помогают справиться не только с переживаниями, но и с депрессией. В условиях суетливой современной жизни это невероятно важно.

Как было выяснено, в течение шести недель такие вещества улучшают симптомы больного синдромом раздраженного кишечника и депрессией разных форм. Если же вспоминать пребиотики, то они также имеют важное значение. Было выяснено, что прием таких веществ в течение 3 недель значительно снижает уровень гормона стресса — кортизола. Также в борьбе с тяжелыми переживаниями эффективен кефир.

В передаче информации между нейронами задействуются нейромедиаторы (или нейротрансмиттеры). Эти вещества производят контроль чувств и эмоций в мозге. К примеру, серотонин придает ощущение счастья. Интересно, что многие нейромедиаторы также вырабатываются кишечными клетками. И уже упомянутый серотонин формируется как раз-таки в кишечнике, и 90% этого вещества находится именно там. А, к примеру, гамма-аминомасляная кислота играет роль контролера тревоги и потенциального развития депрессии.

Кишечные микробы и мозг: что общего?

Триллионы микробов в кишечнике связаны с некоторыми важными веществами. И они тоже влияют на функционирование мозга. Вырабатываются короткоцепочные жирные кислоты (КЖК): бутират и пропионат, например. КЖК влияет на мозг несколькими способами. К примеру, это проявляется в виде упадка аппетита. Исследователи выяснили, что главный продукт для похудения — это йогурт.

Судя по работе экспертов, пропионат может снизить активность мозга из-за получения пользы от высокоэнергетической еды. В свою очередь другой КЖК, бутират, участвует в создании заградительной структуры между мозгом и кровеносной системой — гематоэнцефалического барьера. Именно этот элемент выполняет одну из защитных функций организма, а в частности, нашего мыслительного органа.

Иммунитет также связан с кишечником и мозгом

Кроме того, кишечник играет важнейшую роль в работе иммунной системы и появлении воспалений. Он следит за тем, что из вне попадает организм, а что выводится из него. Кишечник контролирует около 70% иммунитета, что оказывает большое влияние на человека. Из-за появившегося воспаления могут возникнуть некоторые заболевания мозга, например, депрессия. Кроме того, немаловажную роль играет липополисахарид. Сочетание его высокого уровня и воспаления может быть связано с возникновением депрессии и даже шизофрении.