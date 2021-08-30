Физическая активность оказались вредной для людей с ожирением

Международная команда исследователей обнаружила, что физические упражнения снижают количество сгорающих во время отдыха калорий у людей с ожирением. Статья ученых опубликована в журнале Current Biology.

Исследователи использовали информацию о расходе энергии 1754 людей на основе базы данных Doubly Labeled Water МАГАТЭ. Оказалось, что у людей с наибольшим индексом массы тела лишь 51 процент калорий, сожженных во время физической активности, переходил в калории, которые сгорали за день. Для людей с нормальным индексом массы тела этот показатель составлял 72 процента.

Ученые решили выяснить, какие компенсаторные механизмы ответственны за такой эффект. Так, выяснилось, что роль двух факторов — возраста (пожилые люди склонны больше компенсировать упражнения едой и отдыхом) и собственно ожирения — у таких людей повышение активности уменьшает обмен веществ при полном покое. В итоге каждая потраченная во время упражнений калория оборачивается накоплением дополнительной полкалории во время отдыха.